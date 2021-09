Mike Patton suspendió todos sus conciertos con Faith No More y Mr. Bungle para cuidar su salud mental

Mike Patton optó por suspender al menos 14 fechas de sus conciertos con Faith No More y Mr Bungle para cuidar su salud mental.

Así lo dio a conocer el artista de 53 años en un comunicado publicado en sus redes sociales. “Lamento informar que, debido a razones de salud mental, no puedo continuar con las fechas programadas de Faith No More y Mr. Bungle”, dijo sobre sus dos bandas, junto a las que tenía gira por Estados Unidos.

“Tengo problemas que fueron exacerbados por la pandemia que me están desafiando en este momento. No siento que pueda dar lo que debería en este momento y no voy a dar nada menos del 100 por ciento”, añadió Mike Patton en el mensaje compartido en su cuenta de Instagram sobre su salud mental.

“Lo siento por nuestros fans y espero compensarlos pronto. Las bandas me apoyan en esta decisión y esperamos trabajar en esto de una manera saludable”, finalizó el comunicado en el que adjuntó el listado de las fechas suspendidas.

Algunas de las fechas suspendidas por Michael Allan Patton -su nombre real- corresponden a presentaciones en los festivales Aftershock 2021 y Riot Fest.

Desde Faith No More respondieron a la declaración de Patton: “Decir que nos sentimos destrozados por estas cancelaciones sería quedarse corto. Ha sido un verdadero desafío volver a la música después de una ausencia de 5 años, pero hemos estado trabajando duro durante algunos meses, y estos últimos ensayos no dejaron ninguna duda de que habíamos vuelto a la mejor forma, lo que hace que esta declaración sea muy difícil de escribir”.