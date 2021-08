Clásicos de la World Music en Mundovivo

En el programa de hoy en Mundovivo escuchamos algunas y algunos de los grandes precursores y próceres de la world music a nivel mundial, como Deep Forest, Emir Kusturica, Enya, Egberto Gismonti, entre otros.

Joe Vasconcellos y su himno “Hijo del Sol Luminoso” cierra un programa que nos lleva por Croacia, Tunes, Marruecos, Canadá, Irlanda, Brasil y nuestro Chile diverso, ¡y lleno de colores!.

Programación musical:

01.- Sweet Lullaby – Deep Forest (Francia)

02.- Wedding Cocek – Goran Bregovic (Serbia)

03.- La Venganza – Insultanes (Chile)

04.- Youné – Dobet Gnahoré (Tunes – Francia)

05.- Makedo – Darko Rundek (Croacia)

06.- May it Be – Enya (Irlanda)

07.- Fugitivo – Alfaraggi Grupo (Chile)

08.- Camino de vuelta – Camila y Silvio (Chile)

09.- Dar – El Momo (Marruecos)

10.- Lôro – Egberto Gismonti (Brazil)

11.- Bajó el puma – La Chola y el Gitano (Valdivia-Chile)

12.- Noce tragique – Le Vent du Nord (Canadá)

13.- Hijo del Sol Luminoso – Joe Vasconcellos (Chile)