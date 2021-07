Miley Cyrus se transformó en Marylin Monroe para el video de “Plastic Hearts”

La cantante estadounidense Miley Cyrus sorprendió a sus fanáticos y al mundo de la música con su canción Plastic Hearts. En una producción publicada por la cuenta MileyNation13, la artista que alcanzó la fama por interpretar a Hannah Montana personificó a la exestrella e icóno de Hollywood, Marilyn Monroe.

La canción pertenece al sexto disco de Cyrus que lleva el mismo nombre de la canción y fue lanzado a fines de 2020.

En el video de “Plastic Hearts”, que ya cuenta con más de 200 mil de visitas y alrededor de 13 mil Me Gusta, Miley Cyrus aparece vestida como la fallecida actriz de la década de los ’50 y ’60, entre algunos videos de Monroe que se entrelazan.

Las sorpresas de Miley Cyrus

No es primera vez que la cantante ha rendido homenaje a quienes considera su referentes en la música y en el mundo artístico.

La intérprete también ha cantado temas de Blondie, como Heart of Glass, Comfortably Numb de Pink Floyd, Like a Prayer de Madonna, Zombie The Cranberries, entre otros himnos de la música.

“Cada vez que haces una cover, de alguna manera, estás esperando a que el artista original responda. Yo hago mi propia interpretación y siempre quieres asegurarte de que los artistas se sienten bien con las decisiones que has tomado y Debbie (Harry, voz de Blondie) se sentía bien, cosa que valió completamente mi elección”, contó la propia Miley a LOS40 de España.

Revisa otras interpretaciones de la cantante aquí: