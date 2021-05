Estas son las 100 mejores canciones de metal del siglo XXI, según Metal Hammer

La reconocida revista Metal Hammer eligió las 100 mejores canciones de heavy metal lanzadas en el siglo XXI.

La lista incluye nombres de bandas muy conocidas en la escena, tales como Slipknot, Deftones, Lamb of God, Rammstein y System of a Down, entre muchos otros.

El primer lugar se lo llevó “Chop Suey!”, el clásico de SOAD, mientras que el décimo puesto está ocupado por “Sonne”, de la banda de Till Lindeman.

Para revisar el listado completo, puedes ingresar a la página Louder Sound y ver las razones de por qué fueron elegidas.

Aquí te dejamos el Top10:

10. Rammstein, ‘Sonne’

9. Gojira, ‘Stranded’

8. Nightwish, ‘Nemo’

7. Lamb Of God, ‘Redneck’

6. Mastodon, ‘Blood and Thunder’

5. Trivium, ‘Pull Harder on the Strings of Your Martyr’

4. Ghost, ‘Square Hammer’

3. Deftones, ‘Change (In the House of Flies)’

2. Slipknot, ‘Duality’