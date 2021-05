Katy Perry anunció el lanzamiento de “Electric”, su canción para el aniversario 25 de Pokémon

Katy Perry reveló a través de sus redes sociales la portada de “Electric”, su nueva canción, la que será parte del aniversario número 25 de Pokémon.

La estadounidense compartió la foto en Instagram, y en ella aparece con el pelo rubio al viento, mientras el título es iluminados con luces de neón.

“Sé que todos han estado esperando por este y ya está casi aquí. Resérvalo. ‘Electric’ mi colaboración para el 25° aniversario de Pokémon. Link en mi biografía, ya saben”, dice la descripción.

Y por si el anuncio fuera poco, tan sólo unas horas después la cantante subió otra foto a su cuenta de Instagram anunciando que el estreno será este viernes.

i know y’all have been waiting for this one 👀 and it’s almost here! Presave⚡️ELECTRIC⚡️my collab for @pokemon’s 25th anniversary! https://t.co/3rQwfWiQsy ya kno✌🏻 pic.twitter.com/5Xr4fwJGo7

— KATY PERRY (@katyperry) May 10, 2021