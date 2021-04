Un venezolano entre los más prestigiosos: Gustavo Dudamel será el nuevo director musical de la Ópera de París

Uno de los orgullos de la música clásica en Venezuela es el director de orquesta Gustavo Dudamel. Ganador de un Grammy en 2012, ha pasado por las filarmónicas de Los Ángeles, Liverpool y Viena, sin contar las invitaciones que le han realizado en otras instancias.

El oriundo de Barquisimeto sumó un nuevo logro a su listado: este viernes se anunció que será el nuevo director musical de la Ópera de París a partir del 1 de agosto. Permanecerá en dicha labor durante seis temporadas.

“Su dirección musical me convenció al igual que su público. A través de nuestros numerosos intercambios, me di cuenta de cuánto podía compartir y transmitir al mayor número posible de personas su amor por el arte lírico”, afirmó el director general de la Ópera, Alexander Neef, quien catalogó a Dudamel —el director de orquesta— como “uno de los más talentosos y prestigiosos del mundo”.

Por supuesto, el músico y compositor expresó su “tremenda emoción y profundísimo honor” a través de su cuenta de Twitter. En tanto, en un comunicado, Dudamel alabó el “nivel excepcional de los músicos” y los artistas que conforman la Ópera.

¡Hoy siento una tremenda emoción y un profundísimo honor al anunciar que me integraré a @operadeparis como su nuevo Director Musical!⁣⁣

—

I am tremendously excited and deeply honored to announce that I will join the Paris Opera as their new Music Director!⁣⁣ pic.twitter.com/fInbjCpPjE

— Gustavo Dudamel (@GustavoDudamel) April 16, 2021