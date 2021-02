Murió el compositor de jazz Chick Corea a los 79 años: dejó una carta para sus amigos y seguidores

Este jueves se conoció la muerte del pianista y compositor de jazz Chick Corea, a raíz de un cáncer “poco común” que fue descubierto recientemente. La noticia se dio a conocer a través de todas sus redes sociales y su sitio web, consignando que el deceso ocurrió el martes.

“A lo largo de su vida y carrera, Chick disfrutó de la libertad y la diversión de crear algo nuevo y de jugar los juegos que hacen los artistas”, sostuvo el comunicado oficial, que además recalcó: “Fue un amado esposo, padre y abuelo, y un gran mentor y amigo para muchos. A través de su trabajo y las décadas que pasó recorriendo el mundo, tocó e inspiró las vidas de millones”.

El artista de 79 años había dejado un mensaje a todos quienes lo conocieron: “Quiero agradecer a todos aquellos a lo largo de mi viaje que han ayudado a que la música se mantenga encendida. Tengo la esperanza de que aquellos que tienen la sensación de tocar, escribir, actuar o de otra manera, lo hagan. Si no es por usted, entonces por el resto de nosotros. No es solo que el mundo necesita más artistas, también es muy divertido”.

“Y para mis increíbles amigos músicos que han sido como una familia para mí desde que los conozco: ha sido una bendición y un honor aprender y tocar con todos ustedes. Mi misión siempre ha sido llevar la alegría de crear a cualquier lugar que pudiera, y haberlo hecho con todos los artistas que tanto admiro; esta ha sido la riqueza de mi vida”, sostuvo el artista en la misiva que escribió antes de fallecer.

El músico —cuyo nombre completo es Armando Anthony Corea— estuvo en las bandas de Herbie Mann y Stan Getz, para luego ingresar al grupo de Miles Davis. De hecho, él fue quien le enseñó a tocar el piano eléctrico, instrumento que lo llevó al jazz fusión.

Chick fue ganador de 20 premios Grammy y el cuarto artista más nominado en la historia de estos premios, con 65 nominaciones. También ganó tres Grammy Latinos, la mayor cantidad de cualquier artista en la categoría de Mejor Álbum Instrumental.

Su extensa discografía cuenta con numerosos álbumes, entre los que destaca “Now He Sings, Now He Sobs”, “My Spanish Heart” y “El Duende”.