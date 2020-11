¿Se retira de la música? Anuel AA lanza canción con desalentadora letra

Fue hace tres semanas cuando el reggaetonero Emmanuel Gazmey Santiago, conocido como Anuel AA, publicó un texto que llamó rápidamente la atención en redes sociales.

Antes de los premios Grammy, el intérprete reemplazó su foto de perfil de Instagram por una que decía “no sé, no quiero cantar más”, además de compartir una publicación con una desalentadora letra en la que anunciaba su retiro: “Algunos días me siento muerto y, en otros, sobrevivo… por eso me voy…. ¡Adiós!”.

En esa misma línea, este fin de semana Anuel compartió un videoclip de su nuevo tema, Me contagié, la que es una readaptación de una de sus canciones. “Sin ti yo no me siento bien”, dice en el coro con la misma melodía de la canción Thank You (1998) de Dido.

En esta canción, Anuel dice: “Por eso es que en estos Grammy yo me retiro”. En su publicación de Instagram, el intérprete sólo posteó el emoji de un ataúd.

Últimamente han surgido rumores de un quiebre entre Anuel y la cantante Karol G, lo que habría deprimido al reggeatonero; sin embargo, la artista le respondió a un fanático “no creas todo lo que oyes”, al ser consultada al respecto.

No creas todo lo que oyes … https://t.co/JsGcguTrPe — BICHOTA (@karolg) November 20, 2020

A pesar de los rumores de lo anterior, en su canción Anuel sugiere que los motivos de su presunta salida de la industria de la música serían para estar junto a su hijo Pablo Anuel. Aún así, tampoco se ha descartado que toda esta historia sea una estrategia comercial.