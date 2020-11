Nicki Minaj se transforma en un “original” holograma en su nuevo video

Cerca de un millón y medio de reproducciones en YouTube suma la nueva colaboración de la rapera Nicki Minaj con el productor Mike Will Made It y su colega YoungBoy Never Broke Again.

Se trata de What That Speed Bout?!, una nueva canción con un video futurista en el que aparecen sobre una nave espacial y en el que Minaj incluso se transforma en un holograma.

La rapera promocionó esta producción en sus redes sociales, la que fue aplaudida por sus fanáticos y colegas de la industria musical.

Hay que recordar que hace poco más de un mes Nicki se convirtió en madre junto a su esposo, el productor musical Kenneth “Zoo” Petty, con quien se casó hace un año.

Revisa aquí su nuevo video: