“Letra y Música” y un recorrido por el doo wop, clásico estilo vocal de los años 50

El doo wop es un estilo de música vocal nacido de la unión del rhythm and blues y gospel, que se desarrolló en comunidades afroamericanas de Estados Unidos durante los años 40 y alcanzó su mayor popularidad entre los 50 y los 60.

Este juego de voces típicamente masculinas fue una influencia para diversos géneros posteriores, desde la balada romántica de los años 60 hasta el Neo Folclor Chileno.

“Cuando escucho esto me bajan unas ganas enormes de comerme una hamburguesa con un milk shake, bajando de un Pontiac como en American Graffiti”, aseguró el académico de Literatura Creativa UDP, Ricardo Martínez, en “Letra y música”, la columna musical de Ciudadano ADN, que dedicó un nuevo capítulo a esta música “sin mucho arreglo instrumental, que es básicamente para lucirse”.

Danny & The Juniors – At the hop: Clásico del pop de los años 50, combina varias fórmulas del rock’n’roll de esa década, visibles en el ritmo, la progresión armónica y la presencia del piano. “Por eso todas las canciones son parecidas”, comentó Martínez. Es conocida por formar parte de la banda de sonido de la película American Graffiti.

The Marcels – Blue Moon: Cover de una balada de los años 30 que fue reinterpretada por varios artistas, entre ellos The Platters. Esta versión, más bailable, sigue al pie de la letra las fórmulas del estilo cincuentero, como la llamada “progresión de los 50” y el piano.

The Tokens – The lion sleeps tonight: Una melodía original del sur de África, fue popularizada gracias a su versión estadounidense y citada en miles de películas. Para el columnista, se trata de “quizás el gran hit que mostró la música africana en el mundo anglo. Los grupos de jóvenes se la cantaban a las pinches en los callejones”.

The Diamonds – Little darlin’: Esta canción destaca por sus acompañamientos poco sofisticados y su protagonismo de las voces, pero sobre todo, por sus pequeñas percusiones, que también son fórmulas canónicas del estilo. “Es un estilo muy cerrado, como la cueca. Inmediatamente transporta a su época”.

The Penguins – Earth Angel: Estructura melódica dará origen balada melódica estadounidense y castellana. La gente que se escapó del bolero empezó a tocar con esta estructura. El origen del género de la balada está en este estilo. Canción memorable Volver al futuro Marvin Barry peak de la película.

Influencias

The Marvelettes – Please Mr. Postman: Pese a que lo usual era que estos juegos vocálicos fueran hechos por grupos de hombres afrodescendientes, este grupo de mujeres de la década de los 60 -formado por Berry Gordy, creador del sello Motown- rompió la regla. Una muestra de que el doo wop influyó también en la música de esa época, algo muy visible en el rock psicodélico de The Beach Boys.

Los Borbotones – Baby on Board: Hasta “Los Simpson” homenajearon el estilo en aquel memorable capítulo en que Homero y otros personajes crean un cuarteto vocal, en directa alusión al llamado barbershop quartet, clásico de los años 30 en Estados Unidos, donde cuatro cantantes masculinos cantaban armonizando a cappella sin instrumentos, en una época en que las barberías eran un centro neurálgico y comunitario para los hombres de la ciudad.

New Kids on the Block – Tonight: Todas las boy bands, desde los Osmonds hasta los Jackson Five, son herederas del doo wop. Los New Kids on the Block, emblemáticos de comienzos de los 90, no son la excepción. Si bien esta canción no es un doo wop, sino que tiene un sonido “más beatlesco, con cuerdas como del Magical Mystery Tour”, es una muestra de cómo el estilo fue marcando influencia en otros.

Los Fresones Rebeldes – ¿Por qué me tengo yo que enamorar?: Cover de una canción de los años 60, hecho por esta banda clásica de la explosión indie pop en la España de los 90, y que ocupa muchos elementos del doo wop. “Es lo más pegajoso que puede haber, uno empieza a mover la patita altiro”.

Los Cuatro Cuartos – Adiós, Santiago querido: Hasta el neofolclor -estilo previo a la Nueva Canción Chilena- llegaron las influencias del doo wop, como lo muestra esta agrupación de gran popularidad durante los 60. “Era mezclar una cosa muy estadounidense con algo muy tradicional”. Una de las bandas vocálicas más recordadas de esa década, dio origen a muchas carreras solistas como las de Chino Urquidi, Pedro Messone y Willy Bascuñán.