Roger Waters: “Todas las ratas huelen igual y Piñera es una rata”

La diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, conversó con el cofundador de la mítica banda, Pink Floyd, en donde reiteró sus cuestionamientos (como ha hecho en el pasado) en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera.

Para ojos del artista, le reelección del actual mandatario le llamo la atención, aunque no así la serie de manifestaciones que se han dado en el último tiempo.

“Fue una sorpresa que haya sido reelecto, pero no es una sorpresa que los estudiantes y otros estén de vuelta en las calles, porque como dije en mi versión de la canción de Víctor Jara, todas las ratas huelen igual y Piñera es una rata“, comentó.

Con respecto a las manifestaciones, Waters destacó el accionar de los jóvenes durante el estallido social, indicando que “la inmensa valentía de los estudiantes y otros que protestan en las calles, y que se están levantando, arriesgando su vida y su vista”, en relación a los heridos en la zona ocular por parte del accionar de agentes del Estado.

El músico comentó que no le sorprende que en 11 años las cosas no hayan cambiado mucho, puesto que es un periodo corto para los movimientos sociales, aunque no coincide en que no se registraran fenómenos sociales en el último tiempo, afirmando que “los cambios grandes suceden de un momento a otro”.

Por otro lado, el artista también profundizó en los cuestionamientos en torno al modelo neoliberal, haciendo mención a la dictadura de Augusto Pinochet.

“Ha quedado totalmente claro, para cualquiera que no esté cegado por la propaganda, que la Revolución Bolivariana ofrece una mejor posibilidad de vivir juntos en el futuro, y que toda esa basura neoliberal de Friedman (Milton), que llevó a Pinochet al poder en 1983, sigue siendo basura“, expuso.

A pesar de esto, Waters cree que la transformación sociocultural costará, puesto que “tiene 400 años de colonialismo apoyándola desde atrás, tratando de mantener el mito de que hay amos y esclavos y que eso está bien, pero no está bien y el mito se impuso. Pero toma un largo, largo tiempo que la verdad se imponga, pero se está imponiendo”.