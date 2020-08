Jóvenes músicas postulan a Cecilia al Premio Nacional de Artes Musicales: “Es un honor y un privilegio que jamás esperé. Me siento chocha”

Cecilia, la incomparable, es la única mujer que postula al Premio Nacional de Artes Musicales este año, avalada por La Matria Fest. El reconocimiento ha sido entregado 14 veces, de los cuales solo 3 han sido recibidos por una exponente femenina. “Para nosotras es una artista que se merece el premio por su trayectoria y la forma en que se construyó”, expresó en Ciudadano ADN una de las impulsoras de la campaña, la cantante Mariel Mariel.

“Ella rápidamente se desmarcó de la Nueva Ola porque su figura era más grande y carismática que eso”, puntualizó Mariel sobre Cecilia Pantoja, valorando “el nivel indudable y tremendo de su obra”. La cantante cree que “estamos en deuda con Cecilia, en Chile deberíamos tenerla en un trono como la reina que es”.

Ciudadano ADN también conversó con la propia Cecilia Pantoja, quien dio “un millón de gracias a toda esa gente maravillosa” que está impulsando su postulación al mayor premio para los músicos chilenos. “Ya me siento premiada por tanta gente que me ha llamado, tan cariñosa. Me siento chocha”.

La legendaria intérprete valora especialmente ser impulsada por un grupo de músicas jóvenes. En las nuevas generaciones, nombres como Ana Tijoux, Mon Laferte y Javiera Parra han expresado públicamente ser fans de Cecilia, tanto como intérprete como temprano ícono feminista. “Ser la imagen de todas ellas es un honor y un privilegio que jamás esperé. Yo soy feminista, así que toda mi vida le he echado pa’adelante nomás”.

A sus 76 años, la cantante asegura estar pasando “muy bien” la cuarentena, pese a la dificultad de estar encerrada. “Hay entretenciones: tocar música, componer, televisión. Son cosas que a mí me gustan”. Además, tiene a Jazmín, Simón y Claudia, parte de su equipo, quienes la ayudan a usar el computador para comunicarse con sus amistades a través de videollamadas. “Hay que aprender a vivir con este bicho, porque igual va pa’largo”, piensa, expectante por “que lleguen luego las vacunas, los estadistas mayores pueden lograrlo”, y muy preocupada por las consecuencias económicas que la falta de conciertos en vivo está trayendo a los músicos. “Hemos estado muy golpeados. Los piticlines van desapareciendo y desapareciendo”.

Mariel Mariel aprovechó los micrófonos de Ciudadano ADN para decirle a su admirada Cecilia “que la echo de menos, y que me encantaría ir a visitarla como alguna vez lo hice”, junto con “invitar a las mujeres a que saquemos los tambores por nuestros derechos y nuestras ideas”. Según le expresó a Cecilia, en La Matria Fest “nos ha dado gusto ver la reacción de la gente a través de las redes sociales, mucha gente nueva nos sigue a través suyo. Tú eres de nuestras artistas más grandes, estás al nivel de Violeta Parra y de Víctor Jara, y tu repertorio lo tiene que conocer todo el país”.

Pese a la cuarentena y a sus conocidos problemas de salud, la música no está ausente en la vida diaria de Cecilia. “Tengo un equipito aquí, escucho mis backgrounds, mi amplificador, y canto, despacito sí. No se me ha ocurrido sacarlo al balcón, pero de repente lo voy a hacer. Todos los vecinos cantando”, adelantó. Un legado que se refleja en la juventud que redescubre a la cantante, a través de accesorios pop como poleras con su rostro. Cuando Cecilia los ve, reconoce sentir “un cosquilleo en el corazoncito y en la guatita. Ojalá ser una guardiana para ellos también”.

Otro de los impulsores de la postulación a Cecilia al Premio Nacional de Música es José Alfredo “Pollo” Fuentes. “Somos amigos desde hace mucho tiempo, antes de empezar a cantar. Yo tenía como 15 años, y hoy tengo 72. Saquen la cuenta”, contó El Pollo en Ciudadano ADN. “Aprendí mucho de ella, no solo como profesora sino también como persona. Hay que saber lo que significa Cecilia para la música chilena, y como mujer. Este premio se lo merece con creces, por todo lo que ha hecho por nuestra música popular. Reitero mi apoyo incondicional a ella”.

Cecilia le respondió que su premio es “no solo para las mujeres, para los varones también. Es para el arte en sí”. El Pollo espera “que pase la pandemia para darte el abrazo que te debo”, mientras Cecilia se comprometió, cuando eso ocurra, a prepararle “una cazuela”. “Estoy feliz por todos los colegas que me han apoyado de forma tan espontánea. Muchas gracias”, cerró la cantante, dando paso al que probablemente es su tema más inolvidable y emblemático, “Baño de mar a medianoche”.