Kidd Tetoon da su primera entrevista radial y se prepara para grabar con Ozuna: “Mi nombre es como mi carnet de identidad”

Matías Alonso es el verdadero nombre de Kidd Tetoon, una de las nuevas voces del trap chileno. El joven de 17 años es oriundo de San Ramón, y en las últimas semanas ha causado impacto tras confirmarse que será el primer chileno en grabar con el popular cantante portorriqueño Ozuna un remix de su hit “Illuminati”.

En lo que fue su primera entrevista en radio, contó en Ciudadano ADN sobre sus inicios. “Lo que me dio a conocer fue que hacía videos chistosos en mi Instagram. Después salté a la música, y gracias a Dios estamos donde estamos”. Frente a la oportunidad que tiene entre manos junto a Ozuna, uno de los mayores exponentes del trap latino, aseguró estar “agradecido, y a representar bien a Chile nomás”.

Su apodo hace clara referencia a su apariencia física, la que asume sin mayores complicaciones. “Lo empecé a usar en los videos chistosos. En mi grupo de amigos nos pusimos todos Kidd, el segundo apodo era lo que nos representaba a cada uno, el mío era Tetoon porque yo tenía tetitas, y así quedó para siempre. Es mi nombre, con ese me quedo, es como mi carnet de identidad”, dice, con una personalidad y un humor que derivan de una historia escolar donde no estuvieron ausentes las inseguridades por su aspecto. “Era el alumno que siempre era el más chistoso. Es como para decir, si me río yo mismo nadie se puede reír de mí”.

Kidd Tetoon es hijo único, vive con su mamá y la pareja de ella, y pese a su ascendente popularidad, independizarse no está en sus planes. “Me falta poquito para cumplir 18, el 29 de agosto, pero no pienso irme de mi casita”. Por mientras, disfruta la fama sin olvidar su barrio y sus costumbres. “Mis amigos me felicitan, desde chicos hemos sido iguales, haciendo las mismas tonteras, andando en skate andando por aquí y allá”. Algunos de ellos quieren seguir sus pasos, y Matías está dispuesto a ayudarlos. “Este mundo está listo para abrirle las puertas a cualquier persona”, dijo. El amor, pese a todo, no está entre sus prioridades. “Mujeres sí, pero ahí piola nomás”, confesó.

Sus temáticas partieron con chistes vinculados a la gordura, pero “después de eso me fui lanzando cada vez a lo más serio”. “Illuminati”, mediante ritmos electrónicos y bailables, “habla de las diferencias sociales, el amor y todo eso”. La canción llegó a oídos de Ozuna a través de las redes sociales. “Él me mencionó en su historia escuchando mi canción, y me buscó. Soñado, que Ozuna me hable es otra cosa”, dijo. Ahora, espera “trabajar con artistas gringos, hermano. Del estilo que me gusta es el trap. Mi ídolo es Trippie Redd”.

“Cuando chico escuchaba harto reggaeton, hay videos que me grabó mi mamá bailando en el patio dándolo todo. Pero mi favorito es el trap”, confesó sobre otro de sus sellos: el baile. “Ahora he estado practicando harto en cuarentena”, dice. Cuando niño, recuerda, “mi mamá se ponía a escuchar Chayanne y los artistas que le gustaban a ella, yo me ponía a escuchar las canciones como ‘Torero’ y las bailaba todas”.

En el trap chileno también tiene sus favoritos, entre los que menciona a Diego Smith y Harry Nach. Una pujante escena donde, asegura, existe más colaboración que rivalidades. “Hay pura buena con todo el género, no hay que andar con problemas. El género llegó para quedarse: llegó con todo”.

Él era uno de los confirmados para la versión 2020 de Lollapalooza, en suspenso producto de la pandemia. “Quedé con todo listo, qué fome. Ahora, seguir practicando, ensayando y teniendo más música para un show más completo, porque en ese momento tenía 6 temas nomás. Ahora se viene un show el doble de mejor”, garantiza, aunque duda que la fecha de reprogramación, -el próximo noviembre- llegue a concretarse. “Yo creo que va a ser para el otro año”.

Kidd en cuarentena: “Mamá, no quiero bajar de peso, si yo soy el Kidd Tetoon”

Por mientras, intenta mantener su vida normal, pese al agobio de estar encerrado. “Me gusta andar en skate, hacer música en el estudio, tengo que ir harto, pero no se puede salir mucho, así que encerrado jugando online y todas esas cosas”. Además, como alumno de cuarto medio, se prepara para dar la Prueba de Transición, que reemplaza a la cuestionada PSU. “Quiero enfocarme en la música, y me gustaría seguir estudiando también música”, adelanta.

Bajar de peso tampoco está entre sus planes. “Me lo han dicho, mi misma mamá, pero yo le digo ‘mamá, no quiero bajar de peso, si yo soy el Kidd Tetoon’. La gente me dice que me cuide, que no es bueno ser gordito, pero quiero mantenerme ahí, entre gordito y flaco, para estar ahí, sanito”.

De hecho, su peso ha llegado a ser un obstáculo en sus shows. “Me complica, me canso. He estado practicando respiración para cantar, pero igual me cuesta. A veces me bajo del escenario con un dolor de guata insoportable. Mi único problema con el skate es que a veces se rompen las tablas, pero igual estamos fuertecitos”, cuenta, asegurando que “los gorditos somos ganadores” y que “tenemos que enfocarnos para hartos años más, porque esto está recién empezando”.

Sobre su anunciado remix con Ozuna, Kidd Tetoon asegura que “él ya grabó su parte, falta que mande sus voces. Lo vamos a producir aquí, y el video sería genial grabarlo allá, pero estamos esperando que pase todo esto del coronavirus, y que sea lo que Dios quiera nomás. Un video en conjunto sería hermoso.

Kidd Tetoon cerró su primera entrevista radial (“igual estaba un poquito nervioso, pero igual me solté”, confesó) invitando a escuchar “Illuminati”: “Es un tema bonito, sentimental, está como para dedicárselo a alguna mujer que tengan por ahí”.