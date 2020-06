BTS lanzó el videoclip de la canción “Stay Gold”

BTS, la famosa banda k-pop, estrenó este viernes el videoclip de su canción Stay Gold.

Una vez más, los surcoreanos se tomaron la web con el lanzamiento, y en solo horas suman más de 14 millones de reproducciones en YouTube.

El nuevo sencillo es una de las inéditas canciones que estarán incluidas en su álbum en japonés MAP OF THE SOUL 7: The Journey, el que verá la luz durante julio de este año.

El tema ya había sido revelado hace unos días, pero ahora fue acompañado de un potente video, en el que expresan que siempre existe la luz hasta en los momentos más oscuros.

Revisa aquí el estreno: