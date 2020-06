Cosmovisión de pueblos originarios en Nuestro Canto

Inmersos todavía en el sentido del nuevo ciclo terrestre que marca el solsticio de invierno, retomamos en este episodio la celebración de la festividad de We Tripantu o Wüñol Tripantu, con la que el pueblo mapuche recibe estas fechas, y escuchamos en Nuestro Canto voces que nos hablan de esa sabiduría y esa cosmovisión.

“Ser mapuche hoy es estar en el wallmapu, territorio mapuche, o en la waria, ciudad, siendo una o uno con la naturaleza y su diversidad”, nos dice Lincoyán Berríos, músico y director del grupo Epewtufe, que a través de cuentos e historias acerca a niñas y niños a la cultura de los pueblos originarios del continente.

“En este We Tripantu, en este amanecer, la tierra nos regala con su luz y nos da la maravilla de volver a la procreación. La vida vuelve a ser, y nosotros también”, reflexiona a su vez la cantante mapuche Beatriz Pichi Malen, nacida en Argentina, de quien escuchamos la versión de “El derecho de vivir en paz” traducida al mapudungun por la académica y doctora Elisa Loncon, en una colaboración estrechada desde ambos lados de la cordillera.

“La naturaleza a veces se ve como un otro, una otra, y somos nosotros mismos”, nos dice por su parte el poeta mapuche Elicura Chihuailaf. “Cuando no hay amor ni ternura por la naturaleza, no hay amor ni ternura por el ser humano. Queremos el desarrollo con la naturaleza, como dice nuestra gente: no contra ella. No contra nosotros. Que sea un abrazo para todos los seres vivos y para aquellos aparentemente inanimados”.

Hoy conocemos además la murga cuequera que cultiva Flor de Juanas, elenco dirigido por Josi Villanueva, y revisamos una columna de opinión del escritor Alejandro Lavquén sobre el venidero Premio Nacional de Literatura, y sobre los merecimientos de Patricio Manns para ese galardón. Eso y más en Nuestro Canto.

Programación musical:

01.- El derecho de vivir en paz – Beatriz Pichi Malen

02.- Mi niño – Miguel Angel Pellao, el Tenor Pehuenche

03.- El árbol de la ternura – Kalfü con Elicura Chihuailaf y Tata Barahona

04.- América novia mía – Inti-Illimani

05.- A punta de verso y cueca – Flor de Juanas

06.- San Pedro – Mauricio Redolés con Pancho Sazo y Freddy Anrique

07.- El andariego – Patricio Manns

08.- Vuelvo – Inti-Illimani

