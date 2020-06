Tom Morello le respondió a usuario que aseguró ser fan de RATM hasta que sus miembros comenzaron a hablar de política

Tom Morello respondió, de manera irónica, a un seguidor que arremetió contra la “mierda política” que los miembros de Rage Against The Machine transmiten por redes sociales.

En una publicación enviada al legendario guitarrista, el fanático en cuestión, que desde entonces eliminó su cuenta de Twitter, afirmó que era fanático de los intérpretes de “Bulls On Parade” hasta que las opiniones políticas de Morello se hicieron públicas.

“La música es mi santuario. Lo último que quiero es escuchar la mierda política cuando estoy escuchando música“, escribió. “Sigue hablando y disminuye tu grupo de fans”, dijo el desconocido, amenazando al músico.

Tras esto, Morello respondió: “¿De qué música mía eras fanático que NO contenía ‘mierda política’? Necesito saberlo para eliminarlo del catálogo”, dejando en claro que seguirá expresando su posición política como se le de la gana.

Scott!! What music of mine were you a fan of that DIDN’T contain “political BS”? I need to know so I can delete it from the catalog. https://t.co/AMpmjx6540

— Tom Morello (@tmorello) June 9, 2020