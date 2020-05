Mario Mutis presentó la beca de Los Jaivas en estos tiempos: “Ha sido un desastre tras otro”

En una temporada complicada para los músicos, con todas las presentaciones en vivo suspendidas, muchos están dando curso a proyectos alternativos para mantenerse activos. Con esa motivación, la Fundación Cultural Los Jaivas y la academia internacional de música School of Rock crearon en conjunto una beca para estudiar música en forma remota.

Se trata de cursos de guitarra eléctrica, bajo eléctrico, teclado, batería y canto, de tres meses de duración y que buscan acercar a los alumnos a la música, principalmente a la de origen latinoamericana. Además, a través del lazo con School of Rock habrá acceso a eventos internacionales como charlas y conversatorios. Las inscripciones están abiertas en el sitio web de Fundación Los Jaivas.

“No es solo para que se conviertan en músicos profesionales, es parte del desarrollo. La música despierta partes del cerebro que otras disciplinas no logran, como la tolerancia, científicamente comprobado”, explicó Mario Mutis en entrevista con Ciudadano ADN. “Pensamos que la enseñanza de la música es fundamental en el desarrollo de las personas, y debe ser obligatoria en la formación”.

Si bien las clases están a cargo de la escuela de música, Los Jaivas tienen el rol de supervisar “que sean orientadas a un concepto de música latinoamericana y de identidad”. Incluso, ya hay grabaciones donde enseñan a los niños más pequeños a tocar en flauta los temas más conocidos de la banda, como “Todos juntos” o “Mira niñita”. “Están grabados con el celular en la casa, nada muy tecnológico, pero significa un aporte a estas situaciones tan dramáticas”, contó Mutis.

Leer también Tiempo Libre Conmemoración de Los Jaivas a estallido social provocó ferviente reacción de público en Olmué 2020 Tiempo Libre Congreso, Los Jaivas, Schwenke & Nilo: conversación, música y noticias en Nuestro Canto Tiempo Libre “Todos juntos”: La película que rinde homenaje a Los Jaivas

Mutis confidenció que, al interior de la banda, “somos muy poco tecnológicos, ninguno tiene en su casa un sistema de grabación. La Juanita no tiene la batería en su casa y para sacarla de la bodega hay que hacer un cuento gigantesco. Estamos bastante limitados, pero buscándole la quinta pata al gato para armar un cuento”.

El emblemático músico también reflexionó sobre los últimos meses en Chile. “Ha sido un desastre tras otro. El año que vivimos en peligro. Lo impresionante es que es una cosa planetaria, es el planeta el que está reclamando. No es solo Chile, el estallido social es en gran parte del mundo, por la desigualdad y el neoliberalismo”. Su expectativa es que “una vez que termine todo este cuento del coronavirus, podamos salir y recuperarnos, pero con una visión nueva del ser humano y del planeta, de la solidaridad, repartirnos bien la torta, que es la causa de todo lo que está pasando, incluyendo el coronavirus. El planeta se va a salvar igual, con o sin nosotros”.

Por ahora, Mutis aprovecha las semanas de cuarentena para “buscar cosas que hacer, cosas que tenía guardadas hace años y dije que algún día las iba a hacer, este es el momento. Y pensando en cómo uno puede aportar para que esto pase rápido y tenga las menores consecuencias posibles”. Por eso, también él y los demás miembros de Los Jaivas han hecho énfasis en la solidaridad, aportando a su equipo técnico “porque entendemos que ellos están peor que nosotros. Trabajan freelance con nosotros y varios grupos más, y si no hay actividad tienen cero ingresos. Nosotros tampoco tenemos, pero nos consideramos privilegiados, tenemos casa, yo tengo la despensa llena de galletines y salsas de tomate”.

El bajista aprovechó de contar en qué están las demás figuras emblemáticas de Los Jaivas. “Eduardo (Parra) está en Colombia, porque su señora es colombiana. Él había partido a ver a la familia de ella y al final se quedaron allá, porque en Francia había un desastre gigantesco y no pudieron viajar de vuelta. Claudio (Parra) está en su departamento pequeñito en el centro, absolutamente solo. Él no es una persona muy cercana a lo que es la tecnología, no tiene computador ni WhatsApp, toda la conversación con él es a través del teléfono. Juanita (Parra) vive en su casa con su hijo, su hija y su marido. Ahí está, guardadita, esperando. Alan y Carlos Cabezas viven en la Quinta Región, así que el contacto es solamente telefónico o por WhatsApp”.

Y cuando se vienen los 4o años del lanzamiento de “Alturas de Machu Picchu” (1981), Mutis adelantó que “estamos pensando en algunos proyectos, pero no sabemos qué va a pasar con este planeta, si vamos a seguir seis meses o un poco más”, aunque siempre buscando conectar con “la cosa latinoamericana, nuestra identidad, nuestra cultura, eso estamos tratando de dejar plasmados antes que nos vayamos en un viaje sideral”.

También recordó el documental inédito en el que Los Jaivas musicalizaron la campaña de Colo Colo 1973, en un año particularmente complejo en la historia de nuestro país. “Tuvimos el honor de cooperar, hicimos una música especial para ese evento. Ahí está el archivo, algún día lo vamos a ver con un vinito”, aseguró Mutis.