Denise Rosenthal invitó a Javiera Mena y Mala Rodríguez a cantar “Agua segura” en cuarentena

Una vez más, la cantante nacional Denise Rosenthal reversionó una de sus canciones desde su casa, en el contexto de las cuarentenas por el Covid-19 y la iniciativa de diversos artistas de interpretar sus hits desde el hogar.

Tras haber subido una nueva versión de “Tiene sabor”, Rosenthal publicó esta vez otro de sus hits, “Agua segura”, tocando la guitarra desde su casa y con la participación de su banda conformada sólo por mujeres.

Leer también Espectáculos Denise Rosenthal anunció concierto online a través de su canal de YouTube Música Denise Rosenthal estrenó versión en casa de “Tiene Sabor” con su banda de mujeres Espectáculos Denise Rosenthal mostró cómo pasa la cuarentena con destapada foto

Pero la cantautora no solamente aparece junto a sus músicas y bailarinas, ya que el video también cuenta con la participación de Mala Rodríguez, con quien hace el dúo en la canción original, y Javiera Mena con su sintetizador.

Denise Rosenthal aprovechó la ocasión para enviar un mensaje alusivo a la emergencia que vive el país: “En esta crisis sanitaria un jabón no sirve si es que no se tiene suficiente agua para ni siquiera lavarse las manos. En Chile, más de 400 mil familias no cuentan con acceso garantizado al agua”.