Nicolás Otamendi explica burlas a Países Bajos tras eliminarlos de Qatar 2022: “La foto fue sacada de contexto”

En un partido caliente entre Argentina y Países Bajos, una de las imágenes que más llamó la atención fue la burla del central trasandino Nicolás Otamendi luego que se concretó la victoria trasandina por lanzamientos penales.

El central del Benfica pasó sus manos por detrás de las orejas mientras corría a festejar con sus compañeros, todo luego de tensos momentos durante la definición en el estadio Lusail. De hecho, el lateral Denzel Dumfries fue expulsado por reclamos entre las ejecuciones.

Todo fue fundamentado por el propio Nicolás Otamendi. “Celebré en la cara porque había un jugador de Países Bajos que en cada penal que teníamos, venía y le decía cosas a uno de nuestros jugadores. La foto fue sacada de contexto y lo hicimos en respuesta a eso”, aseguró el defensor de Argentina.

The behaviour of the players in the penalty shootout… 👀🇳🇱🇦🇷pic.twitter.com/G9spvvFi4Y

— SPORTbible (@sportbible) December 10, 2022