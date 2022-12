Jorge Said, de la guerra al Mundial de Qatar: “Nos hemos dado cuenta de que no es tan restrictivo como se quiere creer”

El periodista nacional Jorge Said se encuentra cubriendo junto a su equipo el mayor evento del planeta fútbol, el Mundial de Qatar 2022, por lo que ha debido impregnarse de la cultura qatarí y al respecto comentó que el país no es tan restrictivo como se cree y que luego de este mundial, no será lo mismo.

En ese sentido, el periodista es conocido por su trayectoria como corresponsal de guerra. Y recientemente, fue galardonado en México con el grado honorífico Doctor Honoris Causa por su trayectoria como agente de cambio.

“Qatar ya no es el mismo”

En el marco de la segunda temporada del programa “Buscando a Dios”, Said se dio cuenta de la importancia del Mundial de fútbol, sobre todo considerando que la sede era en Qatar. Inicialmente, llamó su atención que este era “un país donde había muchos prejuicios del tipo religioso, donde había problemas con el trato a las mujeres y las condiciones laborales”.

Ya en territorio qatarí, Jorge revela que “nos hemos dado cuenta de que no es tan restrictivo como se quiere pensar y que hay algunas cosas que están avanzando”, afirmó el periodista.

En ese sentido, aseguró que “tantas nacionalidades, tantas clases sociales, religiones, etnias que pueden hacer avanzar algunas ideas y Qatar ya no es el mismo”.

También, el periodista destacó que el ambiente que reina en el emirato “es de mucho respeto”.

De hecho, relató que mientras conversaba con unas colegas chilenas en un medio de comunicación qatarí, “cuando hay rezo se interrumpe el programa, este dura alrededor de dos minutos. Ellos rezaron, y nosotros pudimos seguir hablando de religiones sin ningún tipo de censura, de los problemas de la mujer y los laborales. Hay países donde la censura religiosa es tan grande que realmente no se puede”, sostuvo el corresponsal de guerra.

Restricciones al consumo de alcohol

El tema del alcohol fue ampliamente debatido, pues uno de los auspiciadores de la Copa del Mundo es una connotada marca de cervezas, pero de acuerdo con la ley islámica, solo se puede beber en sitios específicos, como hoteles y restaurantes.

Para Said, el despliegue organizativo de Qatar les permite “estar haciendo un excelente mundial, rompiendo un montón de mitos. Primero, desmitificando que no se podía hacer un mundial sin alcohol y hemos visto que un mundial sin alcohol no tiene ningún problema. Es más, lo mejor es que hay menos hooligans y menos peleas afuera de los estadios”.

Pero además precisó que los turistas de paso por Qatar “pueden beber igual porque están los Fan Fest y también están las casas. Ayer fuimos a la casa de México, donde se puede tomar tequila y mezcal. Hay otros lugares como los hoteles que también se puede tomar de todo”, aclaró el conductor de “Buscando a Dios” Jorge Said.