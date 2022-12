“Es difícil de decir ahora”: Robert Lewandowski pone en duda su continuidad en la selección de Polonia

Luego de quedar eliminado del Mundial de Qatar 2022, Robert Lewandowski puso en duda su continuidad en la selección de Polonia y criticó la defensiva propuesta futbolística que presentaron durante el certamen.

Tras la caída por 3-1 ante Francia en los octavos de final de la Copa del Mundo, el delantero expresó que: “¿Seguiré disfrutando? Es difícil de decir ahora. Aún queda un largo camino por recorrer. Varias cosas decidirán si se trató de mi último (Mundial) o no”.

En esa línea, el capitán polaco apuntó a la forma de enfrentar los partidos por parte de su entrenador, Czesław Michniewicz. “Para seguir hay que sentir la alegría del juego. El juego defensivo no da esa alegría”, señaló.

“Varios factores influirán en esta decisión. Necesito ser feliz jugando. Es importante incluso para un futuro cercano. Obviamente lo soy cuando intentamos atacar. Cuando jugamos a la defensiva no hay tanta alegría. No me gusta”, agregó.

Cabe recordar que Robert Lewandowski anotó dos de los tres tantos que convirtió Polonia a lo largo de la competición. Además, sufrió cinco dianas en contra, dos de Argentina y tres del conjunto galo.