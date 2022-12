FIFA aclara polémico gol de Japón ante España y avisa que otras cámaras ofrecen “imágenes engañosas”

Este viernes, la FIFA tuvo que pronunciarse para aclarar una de las grandes polémicas del Mundial de Qatar 2022: el gol que le dio a Japón el triunfo 2-1 ante España.

Mediante sus redes sociales, el ente rector del fútbol publicó la repetición de la jugada para comprobar que la pelota no alcanzó a salir de la cancha en un 100%, por lo cual, la anotación de los nipones fue válida.

“El VAR revisó el segundo gol de Japón en su victoria por 2-1 sobre España para determinar si el balón estaba fuera de juego. Los árbitros del partido en vídeo utilizaron las imágenes de la cámara de la línea de gol para comprobar si el balón todavía estaba parcialmente en la línea o no”, indicó la FIFA.

Luego, publicaron un video que simula la polémica jugada y demostraron que la cercanía del balón con la línea depende del ángulo de la cámara. “Otras cámaras pueden ofrecer imágenes engañosas, pero según las pruebas disponibles, el balón no estaba fuera de juego”, concluyó la entidad deportiva.

Other cameras may offer misleading images but on the evidence available, the whole of the ball was not out of play. pic.twitter.com/HKKEot0j1Y

— FIFA.com (@FIFAcom) December 2, 2022