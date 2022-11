Ángelo Preciado tras la eliminación de Ecuador en Qatar 2022: “Nos golpeó la inexperiencia del Mundial”

Ecuador le dijo adiós al Mundial de Qatar 2022 este martes, tras perder 2-1 ante Senegal en la última fecha del Grupo A. El desenlace del partido fue un duro golpe para la “Tri” y entre los factores que explican esta eliminación, el zaguero Ángelo Preciado apuntó a la “inexperiencia”.

“El equipo y todos los ecuatorianos lo sentimos. Veníamos trabajando de muy buena manera. Así es el fútbol. Creo que nos golpeó la inexperiencia del Mundial, pero muy pronto tendremos revancha”, señaló el lateral derecho en zona mixta.

A pesar de quedar fuera de Qatar 2022, el jugador que milita en el Genk levantó cabeza y reconoció estar “muy orgullosos de nosotros mismos, hicimos las cosas de la mejor manera. Fueron detalles los que definieron la eliminación de Ecuador”.

Además, Ángelo Preciado aseguró no estar al tanto aún de las palabras que entregó Gustavo Alfaro, quien dejó en duda su continuidad como entrenador de Ecuador. “Alfaro no nos ha dicho nada, aún no hemos hablado con él”, agregó el zaguero.