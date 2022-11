“Es un mercenario”: Hinchas de México piden la salida de Gerardo Martino tras derrota ante Argentina

Luego de caer ante Argentina por la segunda jornada del Grupo C en el Mundial de Qatar 2022, los hinchas de México expresaron su disgusto y pidieron expresamente la salida de su director técnico, Gerardo “Tata” Martino.

A través de redes sociales, los fanáticos de la “Tri” apuntaron contra el ex entrenador de la “Albiceleste” por su planteamiento que no ha logrado obtener victorias y que los tiene con un pie afuera de la Copa del Mundo.

La ausencia de jugadores como Javier “Chicharito” Hernández y Carlos Vela, además del once titular presentado ante el cuadro trasandino, fueron algunos de los puntos más cuestionados en las plataformas digitales.

“Martino nos vendió”; “Es el peor DT en la historia de México”; “Lo de hoy ha sido patético”; y “Es un argentino que se vino a llenar las bolsas de dólares. Es un mercenario”, fue algunos de los comentarios en contra del DT.

Si no es por Memo Ochoa, México ya estaría eliminado. Gerardo Martino es el PEOR director técnico en la historia de la Selección Mexicana. Todos los sabíamos y aún así decidieron traerlo al mundial.

Ahora los mexicanos tendrán que ganar por más de 2 goles de diferencia si quieren tener alguna oportunidad para avanzar al cuarto partido, de donde no pasarán, ni con un milagro.

He sido muy respetuoso del proceso de Gerardo Martino. Me parece un magnífico entrenador y una buena persona, pero lo de hoy ha sido patético. No se puede plantear un partido con tanta precaución y tanto “miedo”.

— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 27, 2022