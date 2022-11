Golpazo nórdico: Dinamarca amenaza con renunciar a la FIFA tras polémico veto al brazalete “One Love”

Jesper Moller, presidente de la federación de fútbol de Dinamarca, y Jakub Jensen, director ejecutivo del organismo danés, confirmaron este miércoles que se está analizando la opción de que el país se retire de la FIFA tras el polémico veto al brazalete “One Love”, situación que ha sido todo un lío en el Mundial de Qatar.

Algunos capitanes de las selecciones europeas querían usar una jineta de colores, en mensaje de apoyo a los derechos humanos y a la comunidad LGBTQI+. Sin embargo, desde el ente rector de fútbol no permiten aquel brazalete en Qatar. Incluso, usarlo significaría una tarjeta amarilla para el capitán.

Con todo este escenario, desde Dinamarca valoran dejar a la FIFA, determinación que también analizan otras federaciones. “No es una decisión que se haya tomado ahora. Hace tiempo que lo tenemos claro. Lo hemos estado discutiendo en la región nórdica desde agosto”, señaló Jesper Moller en rueda de prensa.

“Me imagino que puede haber desafíos si Dinamarca se va sola. Tenemos que pensar en la cuestión de cómo restaurar la confianza en la FIFA. Debemos evaluar lo que ha sucedido y luego debemos crear una estrategia, también con nuestros colegas nórdicos”, agregó el presidente de la federación danesa.

“FIFA dijo que al menos sacaría una tarjeta amarilla a quien saliera con el brazalete. Se ha discutido si existe una base legal para sacar una tarjeta amarilla por eso, y la hay. La sanción pudo ser tarjeta amarilla, que el capitán no hubiera entrado al campo o que le pusieran otra sanción”, comentó por su parte Jakub Jensen.

Además, el mandamás del fútbol danés anunció que no votará a favor de Gianni Infantino para que sea reelecto como presidente de la FIFA. “Hay elecciones presidenciales en la FIFA. Hay 211 países y tengo entendido que el presidente actual tiene declaraciones de apoyo de 207 países. Dinamarca no está entre esos países y no lo vamos a estar”, concluyó Moller.