Héctor Bellerín, futbolista del Barcelona, lanzó una fuerte crítica contra el Mundial de Qatar. El zaguero español fue condecorado como uno de los “Hombres del Año 2022” en la gala de los Premios GQ y al momento de recibir su galardón, entregó un potente discurso.

“El estar aquí hoy significa no estar en Qatar y no estar con la selección española. No formar parte de ello es algo que entristece. Pero a la vez, hay una parte de mí que se alegra. No sé si lograría disfrutar de la carga de 6.500 personas que han fallecido en el proceso de un Mundial de fútbol”, señaló el jugador, mientras recibía una lluvia de aplausos por parte del público asistente.

El ex Arsenal lamentó la muerte de los trabajadores migrantes que se encargaron de construir los estadios para esta Copa del Mundo. “Personas de países como Pakistán o Bangladés. La mayoría hombres de 30 o 40 años que lo único que buscaban era una vida digna para ellos y sus familias”, indicó.

“El fútbol vuelve a ser el reflejo de la sociedad, de la avaricia, el egoísmo. No hay límite. Seguimos agrandando todas esas cosas que nos separan. Eso solo lleva al desencuentro y a la desigualdad”, agregó Héctor Bellerín, apuntando hacia la realización de Qatar 2022.

Por último, el lateral derecho finalizó con un profundo mensaje: “La única forma de tirar esa barrera es buscar entre nosotros la humanidad, la empatía, el amor, creer en nuestras comunidades. En esta sociedad, tan polarizada, tenemos que vernos por lo que somos todos: personas”.

