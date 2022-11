Con ventiladores: Inglaterra combate la ola de calor en Qatar en la previa del Mundial

Las altas temperaturas en el Mundial de Qatar 2022 no dejan de ser un problema para las 32 selecciones que participarán del certamen. Es por eso que Inglaterra tomó una peculiar medida para refrescarse en medio del entrenamiento de este viernes.

El cuadro dirigido por Gareth Southgate instaló ventiladores para combatir la ola de calor que azota al país anfitrión. A través de redes sociales, los ingleses compartieron un video donde jugadores como Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold se acercan al artefacto para refrescarse.

Cabe recordar que los ocho estadios que albergarán la Copa del Mundo están equipados con aire acondicionado para mermar el calor de los competidores e hinchas dentro de los recintos deportivos.

Precisamente esa fue una de las razones por las que esta edición no se desarrolló en junio, como es habitual, pues la sensación térmica supera los 40° centígrados. Actualmente, la temperatura en Qatar oscila entre los 28 y 30°, aunque no termina de afectar a algunos países que no están acostumbrados a aquel clima.

Los “Three Lions” debutarán en el Mundial de Qatar 2022 ante Irán por el grupo B. Dicho encuentro está programado para el próximo lunes 21 de noviembre a las 10:00 horas de Chile.

Revisa el registro de Inglaterra: