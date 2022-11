Jorge Sampaoli estalla contra el Mundial de Qatar 2022: “Todo es por plata, todo es un negocio”

En la previa al encuentro que mañana tendrá a su equipo, Sevilla, recibiendo a la Real Sociedad por la Liga Española, el ex DT de La Roja, Jorge Sampaoli, estableció un crudo análisis en torno al desarrollo del Mundial de Qatar 2022.

“Ahora no se puede quejar nadie. Jugar un Mundial en un país árabe, en noviembre, en medio de una competencia, parar y jugar. Ahora ya está, todos han aceptado. La FIFA determinó jugar en un lugar en que no se debería haber jugado en una fecha que no se debería haber jugado. Y todo por plata, todo es un negocio“, estableció el trasandino.

“Aceptamos el negocio y vamos todos para delante. Quejas no puede haber, las quejas eran antes, yo no me puedo quejar ahora. Esto es un gran negocio y se deja de lado todo lo demás. Después las consecuencias las pagan otra gente, los de más abajo“, sostuvo Jorge Sampaoli.

De hecho, el casildense fue más allá y, junto con criticar a los medios de comunicación por la difusión de las informaciones relacionadas con el fútbol, cuestionó a los fanáticos por la forma en la que se relacionan con el deporte.

“Creo que estamos en una sociedad excesivamente plástica, estamos en el peor momento de la humanidad, estamos cada vez más tontos, estúpidos. Eso genera que cada acción sea valorada por cualquier cosa. El sistema nos ha llevado un momento de estupidez histórico”, lamentó el hoy DT del Sevilla.