Los dos Cóndores que destacaron en los “Equipos de la Semana” de la fecha inicial del Mundial de Rugby

Con el cierre de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Rugby, en el plantel y cuerpo técnico de Los Cóndores hicieron su balance de la derrota ante Japón, siendo este el primer partido de la especialidad en la historia de las citas planetarias.

Sin embargo, al margen de los análisis propios, también aparecieron los repasos a nivel de la prensa especializada respecto al desempeño de los diversos equipos participantes, instancia donde, pese a la derrota, nuestros jugadores tuvieron figuración.

El medio Tight Five Rugby entregó su “Equipo de la Semana”, donde apareció el medio scrum chileno Marcelo Torrealba, en un plantel donde domina Australia, con tres nombres, luego de su triunfo por 35-15 ante Georgia.

No fue el único de Los Cóndores que tuvo figuración en los análisis iniciales del Mundial de Rugby, pues otro medio, Ultimate Rugby, también hizo un espacio para jugadores nacionales y escogió para ello al fullback Iñaki Ayarza.

