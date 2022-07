María Elisa Quinteros insiste en que propuesta constitucional se difundirá al país este lunes 4 de julio

La noche de este sábado 3 de julio, la mesa directiva de la Convención Constitucional emitió un comunicado para rechazar la solicitud de un grupo de convencionales sobre leer el texto constitucional antes de que este fuera difundido a la ciudadanía.

Esta solicitud se elevó luego de que el convencional Hernán Matte Larraín acusara a la mesa directiva de modificar un artículo de la propuesta de nueva Constitución relacionado a la enunciación de los pueblos indígenas.

En respuesta a esas acusaciones, la presidenta de la Convención Constitucional (CC), María Elisa Quinteros, presentó un oficio en donde afirmó que “la remisión del texto constitucional a las y los convencionales constituyentes ya se ha efectuado, mediante la comunicación de los acuerdos de la Mesa recaídos en el informe de la Secretaría”.

Pero el tema no quedó allí, ya que durante la jornada de este domingo 3 de julio, en entrevista con CNN el convencional de la DC, Fuad Chahin, declaró que le pidió al secretario la última versión del texto y “me dijo que no lo podía enviar, que tenía instrucciones de no enviarlo“.

La respuesta de María Elisa Quinteros

Sin embargo, este domingo luego de los desentendidos del fin de semana, Quinteros aseguró mediante videos que “cualquier convencional constituyente puede tener certeza de cuáles son todas las normas finales contenidas en el texto de la nueva Constitución, sin que haya lugar a incertidumbre”.

“El día de ayer respondí desde la presidencia al oficio de los convencionales, señalando que nosotros como mesa tenemos el mandato de respetar la voluntad del pleno (…) Se votó en el pleno de la Convención, con 89 votos a favor, que el día y el momento de entrega es el lunes 4 de julio“, afirmó la líder de los convencionales.

“Lo que les entregamos fue la guía práctica, como un acto simbólico de entrega y finalización del proceso, ya que no pudimos invitar a todas las organizaciones en el evento final de la convención por temas concerniente al espacio”, remarcó.