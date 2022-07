Fuad Chahin y polémica por texto constitucional: “Se contradice con un principio, que es el de la transparencia”

Este lunes se llevará a cabo la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional y las autoridades ya se preparan para terminar con esta etapa del proceso constituyente.

Por esto mismo y por otras fechas que ya vienen a la vuelta de la esquina, como el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, un grupo de convencionales solicitó leer la propuesta final de la nueva Carta Magna a la mesa directiva.

Sin embargo, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, respondió que el texto final se entregará este lunes y que sólo se entregó una guía práctica a organizaciones,

Las críticas de Fuad Chahin

A raíz de lo anterior, el convencional constituyente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahin, señaló en conversación con CNN Chile que ellos no han leído la versión final.

“No, porque lo que nosotros estamos pidiendo es la propuesta que se va a entregar mañana al Presidente de la República, o sea, la versión final con todos los cambios incorporados luego de la sesión de la Comisión de Armonización“, declaró el expresidente de la DC.

Asimismo, destacó que se informaron por la prensa y por redes sociales de algunos cambios hechos por la mesa directiva: “Yo pedí la última versión al secretario de la Convención y me dijo que no lo podía enviar, que tenía instrucciones de no enviarlo y eso a mi juicio se contradice con un principio y una normativa que está en el reglamento de la Convención, que es el de la transparencia”, apuntó.

“¿Es algo gravísimo? No, pero me parece que era de buen gusto que quienes participamos en este trabajo pudiésemos conocer la versión definitiva antes que se le entregue al Presidente y a la ciudadanía”, comentó en el programa de televisión.

Ediciones al texto final

Consultado acerca del cambio por parte de la mesa directiva al artículo relacionado a pueblos y naciones preexistentes al Estado por “pueblos y naciones indígenas”, Chahin dijo que le gustaría que citaran “cuál es la norma del reglamento que les permite hacer edición”.

“Por algo había una Comisión de Armonización, que era la que tenía la facultad de hacer propuestas pero no podía cambiar el texto, lo que podía hacer era mejorar la redacción, gramática y lingüística”, detalló el personero de la DC.

“Es una extralimitación de la mesa”, aseguró. A su vez, reiteró en la posibilidad de revisar la versión final antes de que sea difundida: “¿Por qué los convencionales no tenemos el derecho a conocer un documento que existe?”

Finalmente, el representante puntualizó que este tipo de conflictos no iban a incidir en tomar una inclinación a favor de una u otra postura de cara al plebiscito de salida, esto ya que “las decisiones tienen que ver con otras cosas”.

“Si esta Constitución es buena o mala para el país, qué pesa más. Yo lo he dicho, esta nueva Constitución tiene de las dos, cosas buenas y cosas malas. Pero también cuáles son las posibilidades de hacer cambios a esta nueva propuesta en caso de que gane el Apruebo este 4 de septiembre”, afirmó el extimonel de la DC.