Hernán Larraín Matte insistió en sus acusaciones por modificación del texto: “Ensucia el proceso”

Este viernes, el convencional Hernán Larraín Matte volvió a insistir con sus acusaciones respecto a la modificación del texto constitucional por parte de la mesa directiva, afirmando que esto es “extremadamente grave” y que, a tres días del cierre de la Convención Constitucional, este tipo de hechos “ensucia el proceso“.

Según explicó Larraín, este hecho es “abusivo, antirreglamentario, algo que se escapa absolutamente de sus facultades (de la mesa directiva)”, algo que empaña a la Convención Constitucional. “Es una nueva polémica innecesaria”, sostuvo.

Luego de dar a conocer este hecho por sus redes sociales, fueron varios los constituyentes que respondieron a su acusación, entre ellos la propia mesa directiva, quienes señalaron que “el sinónimo utilizado obedece a las reglas de lenguaje claro, que esta Convención ha adoptado para todo el texto”.

Al respecto, Hernán Larraín declaró que “es efectivo que el día de ayer la secretaría técnica le presentó a la mesa una serie de correcciones estrictamente formales luego que el Pleno no aprobara algunas modificaciones e indicaciones de la Comisión de Armonización. Pero eran cuestiones estrictamente formales como eliminar algunos epígrafes, ordenar números de articulados, pero en ningún caso se hizo un cambio de texto por parte de la secretaría técnica. De hecho, esto provino de una convencional de la mesa, no de la secretaría técnica, y eso es lo que estamos denunciando y esperamos que se corrija”.

Si bien el convencional de centroderecha no abordó si es que este cambio alteraría el sentido final del texto, reiteró que “la mesa no puede modificar el texto, ninguna palabra, porque con ese criterio podríamos empezar a discutir, pero la mesa no puede modificar ninguna palabra”.

Finalmente, Larraín anunció que pondrá equipo de abogados para revisar “exhaustivamente el texto que se va a publicar para verificar que no existan otros cambios posibles“.

“Polémica artificial”

Otro de los vicepresidentes de la mesa, Luis Jiménez, calificó esta discusión como una “polémica artificial”, y afirmó que el cambio “no genera ningún cambio de fondo el cambio de pueblos y naciones preexistentes al Estado. si uno ve la historia de los debates en la Comisión de Formas de Estado, en el Pleno y en la Comisión de Armonización, siempre se quiso referir a pueblos y naciones indígena. Solo que se usó ese concepto porque no estaba estandarizado el término que se iba a usar para todos los articulados”.

“Por qué no levantó la misma polémica de ‘Usuarios’ a ‘Usuarios y Usuarias’. Pareciera ser que esta es una estrategia deliberada para afectar los derechos de los pueblos indígenas, o usarnos como una excusa para una campaña deliberada para el rechazo, al menos con esa sensación me quedo yo”, aseveró.