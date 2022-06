Rodrigo Mayorga, historiador: “Este es el primer proceso constituyente al cual podemos denominar plenamente democrático”

A tan solo semanas para la Convención Constitucional entregue de forma oficial de las propuesta de nueva Constitución, el Ciudadano ADN conversó con Rodrigo Mayorga, historiador, profesor, antropólogo educacional y director de “Momento Constituye”, plataforma que busca educar respecto del procesos constitucional

El académico indicó que “cuando uno mira el proceso, el contexto dónde se ha hecho, yo pienso que nos debería hacer sentir orgullosos como chilenos y chilenas, más allá de las críticas que uno le puede hacer”.

Pero ojo, ya que Mayorga aclaró: “Uno puede estar orgulloso del proceso y no por eso estar de acuerdo o no con el resultado”.

Los temas conflictivos

En esa línea, el historiador detalló que los temas que incluye la propuesta de Carta Magna que han generado mayor conflicto son principalmente tres, siendo el de la propiedad el que más “desinformación y mentira” ha provocado.

“La norma que llegó al texto establece el pago anticipado, que siempre debe estar fundada la expropiación, pero temas como el precio justo, que es un concepto jurídico, han sido utilizado para provocar cierta desinformación”, precisó.

A lo anterior se suman “las normas de previsión social y salud, que son normas que abren discusión, porque muchos de los temas relevantes de esas normas no están definidos y van depender de la ley”.

“El último tema tiene que ver con plurinacionalidad, en parte porque es un tema muy complejo y porque también ha ido variando a lo largo de la Convención”, agregó Mayorga.

Dos opciones: Apruebo o Rechazo

Asimismo, el director de “Momento Constituye” comentó el debate acerca de la posibilidad de una tercera vía para el plebiscito constitucional y señaló: “Tiene dos puertas en este momento: el Rechazo -que cierra el proceso- o el Apruebo -que también lo cierra pero con una nueva Constitución-”.

Pero fuera del resultado que tenga la Convención Constitucional, Rodrigo Mayorga fue directo y apuntó que este “es el primer proceso constituyente al cual podemos denominar plenamente democrático”.

“Esto es independiente que termine con un resultado nuevo o no, y eso es importante, porque las dos opciones de votos son democráticas este 4 de septiembre”, añadió.

Campañas

En cuanto a las campañas de cara al plebiscito y en especial a la polémica respecto a un video del Rechazo en donde trabajaron actores, quienes entregaban argumentos testimoniales para optar por opción, Mayorga señaló: “que un testimonio no termine siendo testimonial, (hace que ) la decepciones se conviertan en un montaje”.

“Hay gente que votó Apruebo y está decepcionada del resultado, de eso no hay duda y sería beneficioso para esa campaña poner eso al frente, pero si pongo actores haciéndolos pasar por testimonial, dejó el estadio abierto para que del otro lado me digan parece que no era tan así”, cerró.