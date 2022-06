“Ahí tiene usted un espécimen que realmente no debería estar acá en Iquique“. Así fue como comenzó todo.

En las últimas horas se viralizó el registro de un tenso intercambio entre un auditor del matinal “La voz de Tarapacá”, en el dial regional La Mega, de la región de Tarapacá, y el convencional y abogado Daniel Stingo.

El conductor Marcelo López da el pie para que el auditor (que se identifica como adulto mayor) comience a plantear sus proyecciones respecto a lo que sucederá en el país en caso de aprobarse la nueva Constitución: “Es una falta de respeto sobre que dictadura, dictadura; este caballero se quedó, parece, atrás. Y no se ha dado cuenta que las empresas del Estado es lo más malo que hay: el Servicio de Seguro Social era lo más malo que había, se robaban las platas y acá va a pasar lo mismo”.

“Como el Fonasa. Para empezar, el señor Pinochet, y yo no soy partidario de él, por gracia a él este país se enrieló de toda la masacre que se estaba haciendo el Partido Comunista y todos los partidos. Yo lo he escuchado harto a él”, señaló el auditor.

Fue entonces que Stingo respondió: “Oiga don Roberto, usted tiene una posición política bien clarita ah”. Ahí, Roberto lo interrumpió: “Yo lo he escuchado harto a usted”. Y el abogado respondió: “Si, pero usted empezó ofendiéndome, diciéndome ‘especimen’. Y tengo que aceptar sus ofensas”.

El auditor continuó: “Nosotros tenemos zona franca gracias a Pinochet”. A lo que Stingo delimitó: “Si, bueno, si usted es partidario de la dictadura, no tenemos nada que conversar. Yo no converso con gente que es partidaria de una dictadura asesina. Así que, por favor”.

“Yo soy anciano, tengo una casita que apenas me alcanza para arrendarla, y esa casa, según ustedes, se la va a quedar el Estado. Usted dice precio justo, ¿de adónde saca lo de precio justo?”, espetó Roberto.

Entremedio, Stingo refutó: “Acabo de decir lo contrario (sobre las casas). La Corte Suprema ha fallado sobre precio justo. Se cae en todo lo que me está diciendo. Me ofendió desde un principio. ¿Por qué tengo que escuchar a una persona que es pinochetista y además ofensiva?”.

“Pregúntele a la gente de la Quinta (región) cuánto le pagó el Estado por sus departamentos que le echó abajo y no se los entregó. La expropiación de Las Cabras, ¿ese es precio justo?”, apuntó el auditor. Y respondió Stingo: “Bueno, eso lo hicieron con la Constitución de Pinochet. Esas expropiaciones se hicieron con la Constitución de Pinochet. Todavía estamos con esa Constitución”.

“No venga a venderme la pomada”, dijo el auditor. “No, usted es pinochetista, y eso lo hace desautorizarse a sí mismo”, respondió Stingo. Y refutó Roberto: “Los iquiqueños, lo que tenemos acá lo tenemos por nosotros, no por ustedes ni por esa Constitución que están haciendo todos los comunistas juntos. Hasta luego”.

Al momento en que el auditor colgó, Stingo le comentó a López: “Yo, Marcelo, te advierto: no acepto que alguien me desautorice de partida, de entrada en la radio; y segundo, que venga a defender a un dictador asesino, torturador. Perdóname, pero hay límites, y el límite también es que haya respeto”.

A lo que el conductor señaló: “Si, y el respeto a mis auditores es fundamental. Y por eso, hasta aquí vamos a llegar, porque no voy a aguantar que ofendan a mis auditores. Yo creo que usted está en el rol de constituyente y debe entender que no es primera vez que lo tratan de… Y lo han tratado peor. Y en las redes sociales, yo he visto”.

“Ahora, lo único que quiero que la gente entienda es que, por muchas personas que vengan acá a la región es uno el que tiene que tomar la decisión el próximo 4 de septiembre. ¿Cuál es la idea nuestra? Que la gente pueda escuchar. Así como tuvimos la semana pasada de la otra vereda, de gente de la derecha, y créame: fueron bastante incisivos con ellos. Porque aquí la gente percibe que estamos en una campaña de la derecha y la izquierda. Esto va mucho más allá de la derecha o la izquierda: este es un tema país, señor Stingo, y en vez de aunar criterios y nivelar para arriba, este tipo de situaciones lo único que hace es seguir dividiéndonos“, agregó López.

Stingo planteó: “Usted tiene una posición política definida, y está bien. Yo lo respeto. Está diciéndomelo: que no hay derecha e izquierda. Hay derecha e izquierda. En la Convención la derecha no aportó nada”.

Puedes revisar el intercambio completo a continuación.

Por cierto, las redes no se hicieron esperar.

