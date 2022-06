El convencional Agustín Squella señaló que está por aprobar -por ahora- el texto propuesto por la Convención Constitucional. Durante su intervención en Tolerancia Cero, el abogado señaló que “hasta ahora, apruebo”, algo que luego replicó en sus redes sociales.

“Lo que no me complica es lo más. Me parece que una Constitución diga que Chile es un Estado social y democrático de derecho me parece un gran logro. Primero democrático, pero además con mejor democracia porque introduce por primera vez en la historia de Chile modalidades de democracia directa, plebiscitos, referéndums, iniciativas popular de ley”, sostuvo en CNN.

El jurista además destacó que un rol del órgano -y de sus propuestas- es el establecimiento transversal de la necesidad de que existan derechos sociales que provee el Estado.

Además, Squella llamó a bajar las expectativas respecto a que la nueva Carta Magna resuelva los problemas del país, en especial la crisis política. “No se le puede pedir tanto a una Constitución. Sí tenemos que pedirle que sea mejor, quizá, que lo que esté en el borrador. Pero no le podemos pedir tanto porque el país tiene una biografía larga y tiene también una biografía más reciente que condiciona los resultados”, siguió.

Y dijo que “no me parece justo” que se le atribuya a la Convención y al borrador del texto la división del país. “Venimos polarizados hace mucho rato, lo que es perfectamente natural en una sociedad democrática y abierta”, sostuvo. “Tal vez nos tomamos demasiado en serio eso de la casa de todos, pensando que esta Constitución, por obra de un texto, iba a producir una unidad que el país nunca ha tenido”.

Agustín Squella también considera que Chile “se asusta cuando vienen los cambios” y criticó a los “apocalípticos”, tanto en la izquierda como en la derecha. “Estoy algo cansado de la desmesura en los vaticinios, pareciera que no nos tuviéramos confianza como país”, sentenció.