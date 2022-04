Convención Constitucional realizó nueva Cuenta Pública: 161 normas ya forman parte del borrador de la nueva Constitución

A casi cinco meses del plebiscito de salida, durante la mañana de este sábado, se llevó a cabo una nueva Cuenta Pública de la Convención Constitucional, instancia que fue liderada por la presidenta del organo redactor, María Elisa Quinteros, quien fue acompañada de diversos convencionales.

Durante la cita, los constituyentes entre otras cosas detallaron la diferencia entre la aprobación de una norma en comisión y el Pleno, y entregaron los avances del trabajo constitucional.

Sobre este último punto, se detalló que a la fecha se han incluido un total de 161 normas al borrador de la nueva Constitución, entre las que se encuentra la libertad de conciencia y religión, el derecho a la salud reproductiva y sexual y el artículo que establece que Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural.

Si bien aún queda tiempo para finalizar la propuesta de Carta Magna emitida por la Convención, la opción Rechazo a la nueva Constitución ha estado más presente que nunca en el debate, incluso este sábado realizaron una marcha en Providencia.

Al respecto, la presidenta de la instancia, María Elisa Quinteros sostuvo: “Si se rechaza es una escenario muy triste, porque va quedar la Constitución del 80 y todas las posibilidades de mejoras que tenemos para el país, en términos de derechos sociales, de sistema de Justicia, de todo lo que hemos visto, va quedar estancada”.

“El proceso nos ha costado mucho, muchos años, 40 años. Nos ha costado muertes, que fueron lo del estallido, nos ha costado mutilaciones oculares también, y eso no puede no tener un resultado, no puede no significar nada en la historia de este país”, agregó.

El polémico segundo informe de la Comisión de Sistema Político

En tanto, para esta semana se espera la votación del Pleno del segundo informe de la Comisión de Sistema Político, precisamente el 13 de abril, normas que definirán el modelo del futuro poder Legislativo y Ejecutivo, esto luego del llamado “fracaso” del primer informe en la materia, que fue rechazado casi en su totalidad.

Este nuevo documento consagra un bicameralismo asimétrico, con una nueva Cámara llamada “Cámara de la regiones” que vendría a reemplazar al Senado y una más robusta que sería llamada “Congreso de Diputados y Diputadas”. En cuanto al Ejecutivo, la propuesta es un presidencialismo atenuado, que descarta la figura del Vicepresidente.

Si bien este informe llega con un acuerdo de gran parte de la comisión, los convencionales de derecha se desmarcaron. Uno de ellos, Arturo Zúñiga, quien manifestó que la Convención hace oído sordos a la petición de una Constitución no partisana.

“Tanto el expresidente Lago y la expresidenta Bachelet a través de su fundación, han enviado un mensaje de buscar acuerdos para darle gobernabilidad a este país. Lo mismo hizo el Presidente Boric al pedir una Constitución que no sea partisana, pero la Convención hace oídos sordos y sigue con su espíritu refundacional“, sostuvo Zúñiga.

Ahora solo queda esperar si el Pleno del organo redactor votará a favor o en contra las más aproximadas 70 normas incluidas en el segundo informe de la Comisión de Sistema Político.