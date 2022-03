Beatriz Sánchez y trabajo constitucional: “Me angustia no poder comunicar de la mejor manera lo que hacemos”

Ciudadano ADN conversó con la periodista, convencional y excandidata presidencial, Beatriz Sánchez, acerca del trabajo de la Convención Constitucional, que cada vez se encuentra más cercana a su término, el cual está programado para finalizar el 4 de julio del 2022, luego de activar la prórroga de tres meses, fecha en donde el órgano redactor deberá presentar el proyecto de nueva Constitución.

“Hacer una Constitución con todo lo que significa, siempre fue con tiempos muy ajustados, no solo por la envergadura, porque tienes que mirar muchos temas, que no necesariamente van a quedar en la Constitución, pero todos deben ser evaluados, sino porque queremos hacerlo de la manera más participativa posible”, afirmó la comunicadora.

“Chile no está acostumbrado a una participación masiva, pero lo ha sido y nos ha sorprendido mucho con las iniciativas populares de norma, con la cantidad de audiencias que se pidieron para los distintos procesos y el éxito de las semanas territoriales”, agregó.

En esa línea, la convencional aclaró que “el plazo se sigue manteniendo, esto partió el 4 de julio (del 2021) y termina el 4 de julio (del 2022), para entregar el proyecto de Constitución, porque la Carta Magna final se fija una vez que el pueblo de Chile vota en el plebiscito”.

Una mirada periodística al órgano redactor

Asimismo, Beatriz Sánchez se refirió a cómo el trabajo de la Convención ha sido observado por los medios y la opinión pública y manifestó: “Mirándolo como periodista, me parece muy alucinante el proceso y me angustia un poco no poder comunicar de la mejor manera lo que hacemos y tiene muchas razones esto, porque por un lado se trata de asimilar lo que hacemos al Congreso y son cosas muy distintas”.

“Aquí hay una velocidad con las que se están haciendo las cosas que es muy vertiginosa. Hay siete comisiones temáticas que están todas tomando decisiones muy importantes en materias distintas y al mismo tiempo, entonces para los medios es muy difícil de cubrir, habitualmente los medios cubren una o dos comisiones máximo”, detalló.

Asimismo, la convencional criticó que “muchas veces he visto que dan vuelta en los medios unas ideas bien duras, cuando sabemos que esas no van a tener ningún tipo de soporte dentro de la Convención, por eso es bueno ‘separar la paja del trigo'”. “La discusión obedece a la preocupación de llegar a los máximos acuerdos posibles”, indicó.

Los polémicos 2/3

Al ser consultada por los polémicos 2 ⁄ 3, Beatriz Sánchez sostuvo que este método de votación para las normas “ha resultado ser súper efectivo para que sean acuerdos mayoritarios, que representen a buena parte del país, que están representados dentro de la Convención”.

“El Pleno es duro, es fuerte, hay que llegar con mucho acuerdo para que una norma pase los 103 votos y eso hace que si uno mira las normas aprobadas, son de mucho sentido común. Por ejemplo, lo que se ha votado en Justicia, es para hacer el Poder Judicial más transparente, más accesible a las personas. Es para que todo se vuelva más democrático y eso es bueno para el país”, complementó.

Sin embargo, la periodista fue realista y afirmó: “Hay comisiones grandes como Sistema Político que le ha costado avanzar, que ha estado en el ojo del huracán, porque es una comisión compleja, tiene que hacer un informe con normas que no son aisladas las una de otras”.

Sistema Político y Fuad Chahin

“Sistema Político ve el diseño de un sistema que involucra las funciones del Presidente de la República, o Presidenta, las funciones del Congreso, de la política, del sistema electoral y todo eso va unido, entonces se cae uno, se cae en dominó”, precisó.

Respecto a la salida de Fuad Chahin de la mesa de negociaciones de Sistema Político, Sánchez fue tajante y dijo: “Fue el único que se levantó de la mesa y se fue, en la mesa está sentado incluso la gente de la derecha (…) y llegaron a acuerdo en la comisión, en el nudo mayor que era el bicameralismo o el unicameralismo, y Fuad se fue, pero el resto que se quedó, que es todo el resto llegó a acuerdos y se empezó a destrabar”.

“Y nos vamos quedar con Cámaras (en el Congreso) que son distintas, que era el acuerdo de no replicar lo que tenemos hoy día, que son cámaras espejos, en donde los procesos se duplican y lo que necesitamos es un sistema que avance”, puntualizó.

En base a lo anterior, Sánchez esgrimió: “Las constituciones de un país, lo que hacen es regular las relaciones de poder al interior de un país, y lo que se está haciendo acá es equilibrar de manera distinta las relaciones de poder, porque son demasiado asimétricas en Chile y estamos repartiendo el poder, ese es el gran desafío”

“Por eso si uno ve los diarios y ve quienes están en picada en contra de la Convención es justo la gente que tiene todo el poder, la Corte Suprema, los senadores, todo el gran empresariado. La Convención es una buena discusión para Chile, es sana”, cerró.