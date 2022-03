Cámara despacha proyecto que habilita el mecanismo de renuncia de convencionales

Este lunes, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó la iniciativa de reforma constitucional que permite que los integrantes elegidos para la Convención Constituyente puedan renunciar a su cargo.

La iniciativa fue impulsada luego que se conociera el caso de Rodrigo Rojas Vade, convencional que usó una enfermedad ficticia para popularizarse en las protestas del estallido social y luego hacer campaña para su elección en el órgano.

Sin embargo, el proyecto de ley despachado esta tarde no fija una fórmula de reemplazo del escaño que deje el convencional renunciado.

Así, Rojas Vade deberá cumplir su promesa de renunciar a la Convención Constitucional apenas estuviera el mecanismo.

La pasada semana había anunciado que tomaría sus funciones en el órgano debido a que no había forma de renunciar y no quería dejar sin representación a su distrito. Pero ante las críticas de sus pares, decidió no participar como convencional y quedó a la espera de la aprobación de esta iniciativa.