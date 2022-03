Fue mediante un video publicado en su cuenta en Instagram (de perfil privado): en la primera línea de la bajada escribió: “Si algo he aprendido en estos meses es que no seré yo juez de la moral ajena, sino de la propia”.

De esta forma el convencional Rodrigo Rojas Vade, representante del Distrito 13, dio cuenta de su estado la tarde de este martes, el día siguiente luego que anunciara durante el lunes que volvería al trabajo en la Convención y que este mismo anuncio generara un rechazo transversal entre los representantes agrupados en el poder Constituyente, como también en los políticos del poder constituido.

En el video, Rojas Vade aclara explicó: “Mi compromiso con la revuelta popular nunca obedeció ni a intereses personales, ni políticos, ni económicos, ni de poder. Por el contrario, solamente apoyar con convicción, lucha y fuerza todas las demandas populares emanadas desde los territorios y la revuelta que favorezcan a los pueblos de Chile de Arica a Magallanes”.

En línea con lo anterior, y de forma indirecta, el convencional respondió a la presidenta del Senado, Ximena Rincón, quien durante el mismo lunes instó a que Rojas Vade renunciara, pues la actual Constitución se lo permite, siempre y cuando pase por evaluación del Tribunal Constitucional.

“El artículo 60 que rige a Senadores, Diputados y Convencionales, indica que ‘podrá renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos’. Si bien mis diferentes diagnósticos me han tenido hospitalizado 17 veces en los últimos siete años, no se cumple la condición, por lo tanto es falso que yo no he tenido la voluntad de renunciar”.

En línea con lo anterior, señaló que su trabajo en la Convención se mantendrá “en espera”.

La presidenta del Senado señaló que el proyecto de ley que permitiría la renuncia y reemplazo de convencionales independientes será discutido durante el miércoles, pues se encuentra como segundo tema de la tabla. Sin embargo, la Plataforma Contexto informó en diciembre pasado que, dado el quorum de 2/3 que requiere, no fue tanto la prioridad de la discusión en la Cámara Alta la que retrasó la definición, sino una estrategia del oficialismo.