Pablo Milad le pone fichas a Damián Pizarro en La Roja: “Necesitamos delanteros como él en la selección”

En el marco de la segunda jornada del Go Latam Summit, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, se refirió al presente de la selección chilena, principalmente en torno a la fecha clasificatoria de este mes, donde La Roja visitará a Venezuela y recibirá a Perú.

“Son rivales directos para pelear los cupos correspondientes. Tenemos que ir a buscar los puntos afuera y acá, necesitamos el apoyo de todos y crear un buen ambiente”, comentó, junto con entregar su respaldo a Eduardo Berizzo en caso de malos resultados en los siguientes partidos.

“Tiene todo el apoyo nuestro. Es un gran profesional. Lo que lo hemos visto trabajar y lo que dicen los jugadores es que lo hace bien, le creen. Quiere cambiar la fisonomía del fútbol chileno para algo más colectivo por sobre lo individual. El empate con Colombia fue injusto, tuvimos oportunidades”, recalcó Pablo Milad, que respaldó la decisión del “Toto” de no citar a Claudio Bravo.

“Siempre respeto las decisiones de los cuerpos técnicos, ellos tienen la responsabilidad del rendimiento”, explicó, además de remarcar lo preocupados que están en mejorar el césped del Monumental para recibir a Perú.

“Hay un plan para mejorar la cancha con Colo Colo, le falta un poco todavía. No va a ser utilizada de acá al partido de Chile, tenemos 10 días para que se recupere y será trabajada día a día”, planteó el mandamás de la ANFP.

Pablo Milad y Santiago 2023

También aprovechó de destacar el progreso que significará disputar los Juegos Panamericanos. “Todo el bagaje de experiencias internacionales hacen crecer al jugador en sus niveles competitivos, que no son los que tienen normalmente en el fútbol local. Esto los exige, es como una pequeña Copa América, con una serie sub 23 en la que vienen grandes jugadores“, puntualizó, junto con caer en un nombre en particular: Damián Pizarro.

“Es el 9 que necesitamos en la selección. Está en un proceso de aprendizaje, pero tiene la pachorra, la fuerza y habilidad, necesitamos delanteros como él en la selección y le va a servir mucho como experiencia, va a ser un paso agigantado para ser nominado en las clasificatorias”, concluyó un ilusionado Pablo Milad.