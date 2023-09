Pablo Milad descarta mayores problemas físicos de Alexis Sánchez: “Va a estar listo para jugar ante Colombia”

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, conversó con ADN Deportes antes de salir del hotel de concentración de La Roja rumbo al Centenario de Montevideo, donde será testigo del debut de La Roja en las clasificatorias al Mundial 2026.

“En las últimas 10 confrontaciones sólo hemos sacado un empate, pero esperamos cambiar la historia hoy. Hay mucho ánimo y convicción, el grupo está muy unido”, remarcó el mandamás del fútbol chileno, confiado en la recuperación física de Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

“No tengo antecedentes tan fidedignos, pero Arturo siempre tira por Chile y dispuesto a jugar, aunque no esté al 100%. Alexis presentó algún tipo de problemas que ya están subsanados y el martes va a estar listo para jugar”, apuntó Pablo Milad, que afrontó las críticas por los altos precios de las entradas y que todavía no tienen lleno el partido ante Colombia.

“Es algo que se ha dado no sólo en Chile. Colombia no estaba lleno y acá va a ser algo similar. Es una situación de la región, no exclusivamente de Chile. Ojalá saquemos un buen resultado y llenemos el Monumental”, aseguró el presidente de la ANFP.

Además, se animó a proyectar la cosecha ideal en las primeras dos fechas de la ruta al Mundial 2026. “Lo óptimo sería los 6 puntos, siempre esperamos lo máximo. Al menos esperamos sacar más que el punto de la última clasificatorias”, concluyó Pablo Milad en el diálogo con ADN Deportes.