La crítica de Eduardo Berizzo a la formación de jugadores: “La regla del sub 21 debe ser algo vocacional y no artificial”

Durante su conferencia de prensa en la previa al partido del domingo ante Cuba, Eduardo Berizzo aprovechó la circunstancia para expresar sus críticas en torno a la formación de futbolistas. Todo a la luz del retraso de la selecciones chilenas, por ejemplo, a nivel sub 20, donde cinco seleccionados clasificaron de sus grupos en el Mundial.

“Debiésemos revisar la competitividad de nuestra sub 20. Uruguay tiene un programa de convocatorias semanal en divisiones inferiores. El aporte de los jóvenes es fundamental para la selección adulta. Uno llega a la selección como sub 20. Cuando resolvamos y revisemos exactamente la competitividad de nuestros jóvenes veremos si tenemos opción de que más jóvenes estén en la adulta“, aseguró el “Toto”, que planteó sus sugerencias para mejorar la actividad.

“He conversado con muchos estamentos del fútbol chileno y hay una opinión común, la Proyección no puede agrupar cuatro edades. Pueden suceder injusticias, una desproporción en la competitividad. Hay que revisarlo y lograr que haya un desglose, revisar que la regla sub 21 sea algo vocacional y no artificial, que accedan a Primera División no por obligación”, remarcó un analítico Eduardo Berizzo.

Elogios a Gary Medel

El entrenador de la selección chilena no quiso recomendarle algún club al “Pitbull” al dejar Bologna, pero valoró su despliegue en Juan Pinto Durán. “Él sabe qué hacer. Quiero destacar su compromiso con la selección. Hoy no tiene club y verlo trabajar, esforzarse, comprometido con el equipo, aun en el riesgo de lesionarse, es de elogio. Ojalá elija la mejor competencia posible. Su esencia lo hará competitivo siempre”, sostuvo, junto con ampliar la mirada en torno a posibles cambios para sus jugadores en el mercado de fichajes.

“Que jueguen en la liga más competitiva que pueda, pero hay ejemplos, como Medel, que en la liga que jueguen se entrenarán con una intensidad top. A veces por edad los futbolistas eligen destinos menos presionantes, pero si se entrenan con la actitud de Gary, todo el mundo será observado, más allá de la liga en la que estén“, recalcó.

También afrontó los cuestionamientos ante la ausencia en la nómina del lateral del Independiente del Valle, Matías Fernández. “De acuerdo al partido que vayamos a jugar o su realidad lo pone en la comparativa con otros. Trato de ser justo. Pasa por un aspecto subjetivo también, que es mi gusto, pero todos los jugadores son observados y todos tienen opción de llegar a la selección“, concluyó el DT de La Roja.