Alexander Aravena anota dos goles ante el elenco de proyección de Magallanes: “Feliz de estar acá y aprender de los más grandes”

La Roja se impuso por 8-1 en un amistoso en Juan Pinto Durán ante un elenco de proyección de Magallanes, instancia donde destacó Alexander Aravena, autor de dos de los tantos nacionales.

“Todo bien. Estuvieron buenos los goles, ojalá sigan. En uno me pasé al arquero. Me he sentido contento, feliz de estar acá y aprender de los más grandes“, aseguró el “Monito” a la salida del centro de entrenamiento de la selección chilena, disfrutando el momento de cara al amistoso contra Paraguay.

“Vamos a hacer bien las cosas, nos estamos preparando para eso. Me sentí cómodo entrenando hoy, feliz de aportar y marcar”, explicó Alexander Aravena, que confía en aprovechar la experiencia.

“Busco aprender de todos acá, estoy contento de estar con ellos. Tengo que ir paso a paso, ya sea si me toca jugar o en la banca. Tengo que estar preparado”, concluyó el atacante de la UC.

El descuento para Magallanes fue obra de Agustín Rodríguez, quien valoró la instancia vivida en Juan Pinto Durán. “Fue una muy bonita experiencia para todo el grupo, fue un partido intenso. Fue bonito hacerle un gol a Arias, circulamos hasta línea de fondo y llegué al centro“, planteó el joven deportista del “Manojito de Claveles”.