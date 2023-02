Christiane Endler, crítica con el nivel de La Roja Femenina ante Argentina: “Tácticamente el partido fue muy malo”

La arquera y capitana de La Roja Femenina, Christiane Endler, analizó en duros términos la goleada sufrida a manos de Argentina, último partido amistoso de la selección de cara al repechaje para el Mundial Femenino.

“Fue un partido difícil, quizá poco real para nosotras. Jugamos con equipo muy joven, muchas niñas que estaban debutando en la selección. Cometimos un error que nos costó el gol y bajó mucho el nivel en el segundo tiempo”, remarcó la portera del PSG, que sólo estuvo en cancha durante el primer tiempo.

“Tácticamente, el partido fue muy malo. Sólo queda aprender de los errores que cometimos. Nos queda un partido fundamental, que es el que vale, y tenemos que ir por todo ahí”, sostuvo Christiane Endler, que apuntó a la adaptación de las jugadoras para afrontar el repechaje ante Haití o Senegal.

“No fue el equipo titular, hay varias que llegaron hace muy poco desde Europa y no estaban aptas para jugar. Esperemos que estos días que nos quedan podamos dar vuelta la página rápido”, concluyó la mejor jugadora nacional en la historia del fútbol femenino y finalista al premio The Best por tercera temporada consecutiva.