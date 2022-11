“La jubilación dorada”: nueva derrota de la Roja desata ola de memes y comentarios

Indignación, falta de claridad, ausencia de gol y un Eduardo Berizzo que sigue sin saber de triunfos. Chile cayó ante Polonia en el amistoso internacional que se desarrolló este miércoles en Varsovia, resultado que la hinchada de la Roja condenó con sendos memes y comentarios.

Pese a los esfuerzos por conservar el balón, lo que se reflejó en las cifras de posesión, sumado a la intensidad del juego en gran parte del duelo, finalmente aquello no se expresó en goles. En cambio, la victoria polaca se dio casi al finalizar el partido.

Alexis Sánchez fue el protagonista de las críticas en redes sociales, seguido de Arturo Vidal y Gary Medel. Lo cierto es que el inevitable paso del tiempo le juega en contra a la “Generación Dorada”, denominación que ahora es materia de burlas.

La "JUBILACIÓN DORADA" Arturo Vidal, Gary Medel y Claudio Bravo mirando como el balon ingresa a portería. Alguien me explica porque el técnico que termino último en la clasificación con Paraguay esta dirigiendo a Chile? #ADNconLaRoja pic.twitter.com/uwi3Jgk2ZK

🇨🇱el problema de la selección esq nuestros 4 jug de la Gen Dorada,siguen siendo el ❤️del equipo. No puede ser así,ellos deben complementar al juego del resto. Pero no centrar el partido o los pases en ellos. Y eso es pega del DT. Los 4 deben jugar, pero con dif rol #ADNConlaRoja

#ADNConLaRoja no es que Chile haya jugado particularmente mal, pero jugadores como vidal se mueven en camara lenta.

#ADNConLaRoja Chile no saca nada con ser superior si no se verticaliza y se termina la jugada tirando al arco. Saludos @sostienemanolo

Berizzo no tiene lectura de juego, no puede ser que casi 70 minutos de juego y no sea capaz de pensar en cambios #ADNConLaRoja

