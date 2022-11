Este lunes, el director deportivo nacional, Francis Cagigao, confirmó tres bajas en La Roja para los amistosos contra Polonia y Eslovaquia. Se trata de Ben Brereton, Nayel Mehssatou y Ángelo Henríquez.

En el caso de “Big Ben”, el español explicó que Blackburn Rovers “decidió no ceder al jugador, al alegar razones médicas. Si bien, Eduardo Berizzo y yo hablamos con Ben durante toda la semana, y él mostró su predisposición para venir a jugar, pero el club decidió que bajo esas razones médicas no lo van a ceder”.

En cuanto al zaguero nacional de origen belga, el director deportivo mencionó que “al no ser una fecha FIFA para las selecciones que no van al Mundial, su club (Kortrijk) no cede a ninguno de los internacionales”.

Por último, Francis Cagigao agregó que el ex atacante de la U no podrá estar con La Roja por “una lesión muscular en su club (Miedz Legnic) que supera la fecha de los dos partidos que vamos a jugar”.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile?

La selección chilena comienza su gira europea este 16 de noviembre a las 14:00 horas enfrentando a Polonia, para después medirse contra Eslovaquia el 20 de noviembre a las 9:30 horas.