A dos días para enfrentar a Polonia, la selección chilena sufre una sensible baja: Ben Brereton. El delantero estaba dentro de la nómina inicial, sin embargo, este lunes se confirma que no se sumará al plantel.

¿La razón? Desde el Blackburn Rovers decidieron no liberar al atacante para esta gira europea de La Roja. Así lo confirmó el club inglés a través de un comunicado oficial: “Debido al agotador calendario del jugador en las últimas semanas y meses, Brereton Díaz no será liberado para el servicio internacional y, en cambio, se le dará un merecido descanso durante el receso de la Copa del Mundo”.

Por su parte, el técnico de los Rovers, Jon Dahl Tomasson, explicó esta determinación y afirmó que “Ben siempre quiere hacerlo bien para Chile, es algo muy importante para él, pero, por otro lado, también necesita descansar, por lo que lo mantendremos en casa en esta ocasión”.

“Estoy seguro de que a él le encantaría ir, porque siempre quiere ayudar a todos los equipos del mundo, porque ama mucho el juego, pero como club debemos protegerlo y cuidarlo”, recalcó el entrenador sobre esta ausencia de Ben Brereton en la selección chilena.

Así las cosas, Eduardo Berizzo pierde a una pieza importante en ataque para disputar los amistosos contra Polonia, este 16 de noviembre, y luego ante Eslovaquia, el día 20 del mismo mes.

🇨🇱 Ben Brereton Diaz has been withdrawn from the Chile squad for their two upcoming friendlies.#Rovers 🔵⚪️https://t.co/Lay0YZbv5a

— Blackburn Rovers (@Rovers) November 14, 2022