Sampaoli ratifica la continuidad de su demanda contra la ANFP: “El trato de la federación hacia mi me parece ridículo”

Durante la conversación con Los Tenores, Jorge Sampaoli recordó su polémica salida de la banca de la selección chilena, acentuada luego del escándalo del FIFA Gate en el que fue involucrado el presidente de la ANFP, Sergio Jadue.

Más allá de aquellos problemas, el trasandino reconoció que su partida del país no fue como la esperaba. “Sinceramente, me sentí no valorado. Le debo mucho a los jugadores de esa generación, a partir de ahí sucedieron un montón de cosas en mi carrera. El trato de la federación hacia mi me parece hasta ridículo, sólo lo que hicimos es acompaña a un grupo de jugadores a ganar algo que no se había ganado nunca. A veces entiendo que en la cultura de Chile cuesta la aceptación de los ganadores”, remarcó el argentino, que relacionó aquello con la reactivación de su demanda en contra del ente rector del fútbol chileno.

“El juicio está relacionado a que la federación no pagó los impuestos de nuestros contratos, un incumplimiento de la ANFP, que es otro mal agradecimiento“, explicitó, más allá de que sus caminos se hayan separado con otro de quienes está participando de la demanda, como su exayudante, Sebastián Beccacece.

“Fue una oportunidad al final. Con Juanma Lillo fue un aprendizaje increíble, clasificamos a Champions con Sevilla. Luego en Brasil, él se fue con Guardiola y reclutamos dos personas de acá junto a Pablo Fernández. Fue una etapa diferente, con otro tipo de visión y me junté con un montón de gente que tenía que ver con el juego posicional“, planteó el argentino.

Jorge Sampaoli y el actual momento de La Roja

Como parte de la conducción del proceso que terminó con los octavos de final en el Mundial de Brasil 2014 y el título de la Copa América 2015, valoró lo que pueda hacer Eduardo Berizzo con el plantel actual.

“La seriedad de un proceso se generó en Chile desde la llegada de Bielsa. Se ha parado un poco esa dinámica de amistosos y selecciones locales. Hay una necesidad urgente de recambio, con su seriedad Berizzo intentará colocar a Chile al menos en un lugar de expectativas“, planteó, junto con recalcar la búsqueda del recambio de la “Generación Dorada”.

“La selección ha generado en esta transición un impacto, va a tener que lograr una mixtura, un grupo seminuevo que empiece a competir. En la seriedad de la planificación habrá frutos como hubo antes”, apuntó quien, entre risas, reconoció su lejanía con el fútbol chileno.

“He perdido contacto y ahora recién he podido retomar de a poco. Veo a O’Higgins porque ahí hay un amigo, es complejo ver la liga chilena desde Brasil“, concluyó Jorge Sampaoli.