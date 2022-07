Christiane Endler, arquera y capitana de La Roja Femenina, lamentó la poca reacción del cuerpo técnico encabezado por José Letelier durante la sufrida victoria contra Venezuela por penales, lo que le permitió a Chile clasificar al repechaje de la Copa del Mundo Femenina 2023.

“Logramos manejar el partido hasta el minuto 80, después se notó un cansancio evidente de algunas jugadoras, ahí esperábamos una respuesta desde afuera, que no obtuvimos, y lamentablemente nos fuimos para atrás y en cualquier momento se veía que iba a salir el gol de Venezuela”, afirmó Tiane en zona mixta tras el partido.

La portera chilena no entendió las intenciones de Letelier cuando el equipo necesitó más piernas frescas dentro de la cancha. “Por el arrastre de partidos que llevamos, es raro no ocupar los cinco cambios en una situación así. Estábamos esperando una respuesta desde afuera porque veíamos que se nos venían encima y no lográbamos tener la pelota”, aseguró.

Christiane Endler y la posible salida del técnico nacional

En cuanto a un eventual fin de ciclo de José Letelier en La Roja Femenina, Tiane dejó claro que “tenemos que cambiar cosas, seguir evolucionando, siento que nos quedamos estancadas en lo mismo de hace un par de años, lo cual nos resultó en su momento, pero el fútbol femenino siguió creciendo y evolucionando en Sudamérica y el mundo.

“Tenemos que cambiar cosas si queremos lograr la clasificación al Mundial. La ANFP es la responsable de ver si los resultados son óptimos o no y si es que sigue el entrenador. Nosotras no tenemos nada que ver ahí. Estamos disponibles para la selección siempre, pero queremos seguir creciendo”, concluyó la guardameta del Qlympique de Lyon.