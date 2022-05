Claudio Bravo descarta no ser considerado por Eduardo Berizzo en La Roja: “Dejen que el tiempo y las circunstancias hagan lo demás”

Durante la jornada de este lunes, sorprendió una información surgida en la prensa nacional respecto a una tempranera decisión tomada por el flamante entrenador de La Roja, Eduardo Berizzo, respecto a Claudio Bravo.

Según lo expuesto por el diario La Tercera, el DT de la selección chilena pretende acelerar el proceso de regeneración y, por ello, no tendría en cuenta al portero del Betis, considerando que para una eventual participación en la Copa del Mundo de 2026 tendría 43 años.

“La regla en la que me apoyo es el rendimiento. Todo aquel futbolista que lo tenga, va a ser considerado”, apuntó Eduardo Berizzo en conferencia de prensa cuando se le preguntó por Claudio Bravo.

Ya de vacaciones tras una extensa temporada con Real Betis, donde alternó en la titularidad con el portugués Rui Silva, el capitán de la selección chilena no recibió de buena manera la última información sobre su futuro en el “equipo de todos”.

“Más seriedad y respeto, que estas cosas no las regalan, se consiguen con mucho trabajo y estando al 100%”, escribió en su cuenta de Twitter, acompañando el texto con una imagen en la que aparece con el trofeo de la Copa del Rey esta temporada.

“Dejen que el tiempo y las circunstancias hagan lo demás, pero sin mentir a la verdad”, zanjó el arquero, descartando estar fuera del proceso que este lunes arrancó Eduardo Berizzo.

“¿No será que alguien me quiere sacar a toda costa?”, especuló el portero nacional, apuntando también en contra de las mediciones de GPS que habría tenido ya a la vista Berizzo respecto a los entrenamientos en la Roja del formado en Colo Colo.

“Si perdiera capacidad, como dicen, no me hubieran extendido mi contrato en Europa”, cerró el arquero nacional, evidenciando su disposición a seguir jugando por la selección chilena.

No será que alguien me quiere sacar a toda costa 🤔 podrían ser más serios y profesionales y mostrar esa medición de GPS?

Jamás en toda mi carrera he utilizado GPS para entrenar y jugar. Y si perdiera capacidad como dicen, no me hubieran extendido mi contrato en Europa.

LIAR! https://t.co/7CIBlo48jz pic.twitter.com/tRKstXJw8N

— Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) May 31, 2022